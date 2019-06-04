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Ищи свое лето: Джамала заинтриговала волнительным заявлением

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.06.2019 - 11:23
Ищи свое лето: Джамала заинтриговала волнительным заявлением
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала подарила каждому частичку вдохновения

Джамала не уходит в отпуск даже во время летней жары. Вернее, украинская исполнительница берет себе "творческий отпуск". Так, на своей instagram-страничке Джамала поделилась уникальным моментом. На опубликованном снимке показано, как к певице "приходит муза". Джамала сидит за столом, на котором видим массу различной музыкальной аппаратуры. На самой исполнительницы наушники, она подбирает мелодию. При этом ее лицо закрывают волосы. А рядом – более чем умиротворенная обстановка. Открытое окно, дневной свет, зелень…

Свой пост Джамала сопроводила не менее вдохновляющей подписью-призывом. Исполнительница отметила, что лето для нее – это период вдохновения.

"Несмотря на то, что лето – это время отпусков и расслабления. Мне нравится это состояние. Оно подталкивает меня к абсолютной открытости. Я ищу, исследую, восхищаюсь. Ищите это состояние, ищите свое лето", — призвала Джамала.

Умиротворенная Джамала

Умиротворенная Джамала призвала каждого искать свое уникальное состояние вдохновения (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы под ее призывом:

  • "Когда сдам экзамены, тоже найду свое лето! Осталось два и все, я как птица в небесах"
  • "Праця, яка приносить задоволення і користь не лише тобі, і є Життя! Джамала, ти – фантастична!"
  • "Вдохновения вам для работы!"
  • "Красивые слова!"
  • "Найкраща пора для безумовного щастя і щомиттєвого натхнення!"
  • "А за окном дерево инжира, побольше хорошего отдыха!"
  • "Ждём новую музыку!"
  • "С нетерпением ждём новых песен)"
  • "Клас! Натхнення Вам ! Наскільки важливо отримувати задоволення від того, що робиш, знайти себе і свою справу"

Вдохновленная Джамала

Ищи свое лето: Джамала заинтриговала волнительным заявлением

Ищи свое лето: Джамала заинтриговала волнительным заявлением

Вдохновленная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала и Надя Дорофеева покорили образами на Голос. Діти. Певицы не только новыми образами блеснули. Дорофеева, к примеру, очаровала стройными и длинными ножками. 

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