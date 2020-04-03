Ирина Федишин откровенно рассказала, как супруг помог ей добиться успеха

Когда Ирине Федишин исполнилось 18 лет, она встретила своего будущего супруга. Как любимый повлиял на ее творческий путь, артистка поделилась в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Певица Ирина Федишин на одном из сборных концертов выступала в составе малоизвестного коллектива. На амбициозную красавицу обратил внимание на 4 года старше Виталий Човнык. Уже через полгода парень, который тогда работал на радиостанции в Ивано-Франковске, не только сделал объекту своих желаний предложение руки и сердца, но и уволился с работы, переехал во Львов и стал помогать в певческой карьере.

«Виталий очень настойчив, как оказалось. И я ему благодарна за все, что он делает. Потому что все, к чему мы пришли, это во многом его заслуга», - говорит на канале «Украина» Ирина Федишин.

Именно Виталий находил спонсоров для первых выступлений и обложек журналов, на которые попадала его супруга. Чтобы об Ирине Федишин узнали, первый журнал с певицей на обложке Виталий создал самостоятельно. Подключив рекламодателей, которые хотели рекламы так же, как и Човнык для своей супруги. Федишин делится лайфхаком, как можно заявить о себе в короткие сроки, при этом не тратя собственных средств.

«У меня очень идейный супруг. Половина журнала было об Ирине Федишин, а половина журнала - реклама. То есть мы ходили в какие-то рестораны, какие-то визитные карточки, предприятия и мы всем рассказывали, как мы этот журнал будем продавать. Продавать мы его не будем, понятно, что никто не будет покупать журнал об Ирине Федишин. Мы будем разносить его по предприятиям. И соответственно будет реклама и вам, и нам, предприятие посмотрит, что какая-то там Ирина Федишин - о, у них там корпоратив, вечеринка, давай пригласим эту певицу. И какими-то такими методами - кто-то давал 300 грн, кто-то 500 грн, небольшая заметка», - говорит артистка.

Ирина Федишин (фото: ТК "Украина")

А когда о Федишин узнала вся западная Украина, Човнык вложил все заработанные доходы, и взяв ссуду в банке, заполонил все рекламные площади страны анонсами о предстоящем концерте Ирины Федишин во «Дворце Украина».

«С супругом повезло. Он у меня в минусы не идет, молодец. Концерты, собираемые в Киеве, ты их не отобьешь. Потому что это такие имиджевые концерты. Реклама очень дорогая, постеры. Тем не менее ты ее делаешь, значит ты должен понимать, что ты на нем не заработаешь. Но эти концерты каждый артист делает. Зарабатываешь на других концертах», - говорит певица.

Благодаря своему супругу, который уже 15 лет является неизменным продюсером Ирины Федишин, сейчас о певице знает вся Украина.

Напомним, ранее Федышин поделилась секретами стройности и отношением к "уколам красоты".