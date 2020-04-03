Ірина Федишин відверто розповіла, як чоловік допоміг їй добитися успіху

Коли Ірини Федишин виповнилося 18 років, вона зустріла свого майбутнього чоловіка. Як улюблений вплинув на її творчий шлях, артистка розповіла в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Співачка Ірина Федишин на одному зі збірних концертів виступала у складі маловідомого колективу. На амбітну красуню звернув увагу на 4 роки старший Віталій Човник. Вже за пів року парубок, який тоді працював на радіостанції в Івано-Франківську, не тільки зробив об’єктові своїх бажань пропозицію руки та серця, а й звільнився з роботи, переїхав до Львова і став допомагати співочій кар’єрі.

«Віталій дуже наполегливий, як виявилося. І я йому вдячна за все, що він робить. Тому що все, до чого ми дійшли, це великою мірою його заслуга», - говорить на каналі «Україна» Ірина Федишин.

Саме Віталій знаходив спонсорів для перших виступів і обкладинок журналів, на які потрапляла його дружина. Аби про Ірину Федишин дізналися, перший журнал зі співачкою на обкладинці Віталій створив самотужки. Залучивши рекламодавців, які хотіли реклами так само, як і Човник для своєї дружини. Федишин ділиться лайфхаком, як можна заявити про себе у короткі строки, при цьому не витрачаючи власних коштів.

«У мене дуже ідейний чоловік. Половина журналу було про Ірину Федишин, а половина журналу – реклама. Тобто ми ходили в якісь ресторани, якісь візитні карточки, підприємства і ми всім розказували, як ми цей журнал будем продавати. Продавати ми його не будем, зрозуміло, що ніхто його не буде купляти журнал про Ірину Федишин. Ми будемо розносити його по підприємствах. І відповідно буде реклама і вам, і нам, підприємство подивиться, що якась там Ірина Федишин – о, в них там корпоратив, вечірка, давай запросим цю співачку. І якимись такими методами – хто давав 300 грн, хто 500 грн, невеличка замітка», - говорить артистка.

Ірина Федишин (фото: ТК "Україна")

А коли про Федишин дізналася вся західна Україна, Човник вклав усі зароблені статки, та взявши позику у банку, заполонив усі рекламні площі країни анонсами про майбутній концерт Ірини Федишин у «Палаці Україна».

«З чоловіком пощастило. Він у мене по мінусах не йде, молодець. Концерти, що робляться у Києві, ти їх не відіб’єш. Тому що це такі іміджеві концерти. Реклама дуже дорога, постери. Тим не менше ти її робиш, значить ти мусиш розуміти, що ти на ньому не заробиш. Але ці концерти кожен артист робить. Заробляєш на інших концертах», - говорить співачка.

Завдяки своєму чоловікові, який уже 15 років є незмінним продюсером Ірини Федишин, нині про співачку знає вся Україна.

Нагадаємо, раніше Федишин поділилася секретами стрункості і ставленням до "уколів краси".