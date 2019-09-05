Интереснее выступления: Ризатдинова и Прохоров восхитили бэкстейдж-видео Танцы со звездами 2019

Анна Ризатдинова просто-таки с головой ушла в проект Танцы со звездами 2019. Украинская гимнастка часами проводит в зале. И кстати, эти тренировки уже дали о себе знать. 1 сентября во время второго эфира Ризатдинова вынуждена была танцевать с болью, так как во время репетиции повредила ребро. Однако даже это не помешало Анне и Александру Прохорову занять второе место, согласно голосованию членов жюри! При этом от первенства их отделил всего один балл!

Теперь же Аня показывает поклонникам, как проходят насыщенные тренировки и как она оттачивает каждое движение. Так, на своей страничке в сети instagram гимнастка опубликовала увлекательное бэкстейдж-видео. Сделано оно было как раз во время репетиции ко второму эфиру. Тогда Ризатдинова и Прохоров представили зрителям зажигательный фристайл.

На видео также есть несколько забавных моментов, когда что-то не получалось. Зато команда продолжает работать!

Видео: instagram.com/anna_rizatdinova

Также предлагаем взглянуть на результат этой тренировки - фристайл в исполнении Ризатдиновой и Прохорова. Танец судьи оценили в 29 баллов (из 30-ти возможных).

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Фристайл – Танцы со звездами 2019

Поклонники же Анны поспешили прокомментировать пост с бэкстейдж-видео:

“Як же круто!!! Як же хочеться танцювати після побаченого. Кайфові!”

“Класс, спасибо, котики, за настроение, вдохновение”

“Спасибо вам большое за такую неделю и вас”

“Анна,Вы очень красивая девушка.И Ваши успехи пример каждой девушке”

“Талантливая и красивая девочка,которая на танцполе покорит всех и выиграет обязательно!!!”

“Класс!Она мне нравится, эта Анна”

“Такие ролики ещё интереснее, чем выступление”

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее Олег Винник сделал Ризатдиновой заманчивое предложение на Танцах со звездами. Свое второе выступление Анна посвятила творчеству Мадонны. Однако Винник предложил, мол, "зачем тебе та Мадонна, иди ко мне в шоу".