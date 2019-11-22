Instagram vs Реальность: 44-летняя Шарлиз Терон показала, как выглядит в обычной жизни

Шарлиз Терон – признанная всем миром голливудская красавица и главный секс-символ, которая приучила всех к своим безупречным образам и неувядающей молодости. 44-летняя актриса появляется в роскошных платьях, отобранных лучшими стилистами, с макияжем от самых известных визажистов и безупречными прическами… Тем интереснее увидеть Шарлиз в обычной жизни «без прикрас»!

Шарлиз показала контраст реальной жизни и жизни в сети (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Причем эту информацию мы получили не от папарацци. Актриса сама решила продемонстрировать поклонникам себя в домашней обстановке, опубликовав честный пост. На фото, которым поделилась Шарлиз в своем микроблоге, она позирует без макияжа, с короткой стрижкой и в обычной черной майке. По всей видимости, звезда занималась спортом, так как выглядит весьма уставшей. Эмоциональной «нагрузки» придает и «страдальческое» выражение лица Терон.

Фишка же снимка в том, что на фоне на экране актриса предстала в роскошном образе из рекламы Dior. Белокурые волосы, золотое платье, свежий румянец… На контрасте актриса выглядит еще более совершенной. «Instagram vs Реальность», – добавила она подпись и хэштег, с помощью которого дала понять, что фото сделано не сегодня. Поклонники оценили чувство юмора звезды, засыпав ее веселыми смайликами. Некоторые, правда, всерьез перепугались, что случилось у любимой актрисы.

Шарлиз любит покрасоваться в сказочных образах, а также и пошутить над собой (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Напомним, недавно Шарлиз также продемонстрировала вечерний образ от культового бренда, лицом которого является уже давно. Серебристо-золотистое платье Dior подчеркнуло стройное тело звезды и ее природную красоту. В таком виде она отправилась на благотворительный бал своего фонда CTAOP, который организовала еще в 2007-м году для борьбы с ВИЧ своей родной страны – Южной Африки. Все деньги, вырученные на мероприятии, были направлены на работу исследовательских центров.