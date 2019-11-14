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Ослепительна! 44-летняя Шарлиз Терон восхитила стройным телом в золотистом платье Dior

Lite » Мода 14.11.2019 - 19:32
Ослепительна! 44-летняя Шарлиз Терон восхитила стройным телом в золотистом платье Dior
Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Актриса посетила благотворительный вечер

Шарлиз Терон – одна из самых популярных актрис в мире, которую буквально засыпают предложениями. Одна из последних работ голливудского секс-символа – фильм "Скандал" (Bombshell), где компанию ей составили 29-летняя Марго Робби и 52-летняя Николь Кидман. Сейчас звезда путешествует по миру с премьерой ленты, а тем временем не забывает и о других своих проектах.

Ослепительна! 44-летняя Шарлиз Терон восхитила стройным телом в золотистом платье DiorОслепительна! 44-летняя Шарлиз Терон восхитила стройным телом в золотистом платье DiorОслепительна! 44-летняя Шарлиз Терон восхитила стройным телом в золотистом платье Dior

Актриса с гостями вечера (фото: instagram.com/charlizeafrica)

В 2007-м году Шарлиз Терон создала фонд CTAOP, с помощью которого вносит свой вклад в борьбу с ВИЧ в своей родной стране – Южной Африке. Вчера, 13 ноября, в Нью-Йорке состоялась торжественное мероприятие #CTAOPxNYC. На благотворительный ивент, который был организован для сбора средств, посетила масса звездных гостей. Здесь блистали Дрю Берримор, Эми Шумер, американская певица и актриса Нора Лум, которая также выступила ведущей церемонии, и другие. Спонсором мероприятия стал культовый дом Dior, лицом которого Шарлиз Терон является уже давно.

Ослепительна! 44-летняя Шарлиз Терон восхитила стройным телом в золотистом платье DiorДрю Берримор, Шарлиз Терон и певица Awkwafina (фото: instagram.com/charlizeafrica)

На мероприятие Терон пришла также в наряде от этого бренда – короткое серебристо-золотистое платье с корсетом, длинной бахромой и узорами. Оно открыло точеные руки и стройные ноги Терон, подчеркнуло тонкую талию и сделало актрису сияющей в прямом и переносном смысле слова. Дополнили образ черный пиджак, который она периодически накидывала на плечи, золотистые босоножки, минималистичные серьги и крупные часы. Прическу ей сделали гладкую, а в макияже подчеркнули глаза.

Ослепительна! 44-летняя Шарлиз Терон восхитила стройным телом в золотистом платье DiorШарлиз в платье Dior (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Фото с ивента звезда выложила у себя в микроблоге, поблагодарив всех присутсвующих за поддержку: "Огромная любовь к этим удивительным дамам, которые вчера вечером поддержали @ctaop на нашем ежегодном сборе средств…", – написала Шарлиз, отдельно поблагодарив ведущую вечера и отметив ее талант.

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