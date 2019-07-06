"Индеец апачи": Ким Кардашьян очаровала сеть редким фото с сыном

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Раскрас индейца на лице малыша больше всего понравился пользователям соцсетей

Американская бизнес-леди и селебрити ведет активный образ в жизни в соцсетях и реальности. Съемки, промо-акции, создание новых брендов, реклама, кажется, что у Ким 25 часов сутках, она везде успевает и всегда выглядит сногсшибательно. Однако не смотря на плотный рабочий график Кимберли преуспела и как мать. О своих близких она также не забывает. Милые фото с детьми и романтичные кадры с мужем – одна из самых актуальных тем в публикациях Ким.

Так, недавно инста-дива поделилась трогательным фото со своим трехлетним сыном Сэйнтом Уэстом. Малыш, с разрисованным яркими красками лицом, позировала со своей звездной мамой на камеру, чем умилил бесчисленных подписчиков Кардашьян.

Фото: Ким Кардашьян с сыном Сэйнтом (instagram.com/kimkardashian)

В комментариях отметились, как голливудские знаменитости, так и обычные пользователи, которые заметили уникальное сходство мальчика с отцом и оценили его боевой раскрас индейца.

Такая красивая мама!! Сэйнт, я люблю тебя

Он такой милый

Индец Апачи

Боже мой, это же мини Канье

Напомним, что не так давно Ким Кардашьян удивила кардинальной сменой образа, шокировав пользователей новым цветом волос.

А пару дней назад она не удержалась от слов любви для своих сестер. Ким показала редкий кадр, где наконец собрались все девушки, и написала, как много они для нее значат.

Кроме того, мы писали о том, что Ким Кардашьян, которая недавно выпустила новую линию белья попала в скандал, но нашла способ выйти из положения достойно.