Imagine Dragons едут в Украину: вспомните их хиты и откройте для себя новые шедевры (видео)

Imagine Dragons снова едут в Украину. 3 июня 2022 года легендарная американская группа устроит шоу на столичном НСК "Олимпийский".
Мы предлагаем вместе с вами вспомнить самые громкие хиты Imagine Dragons, которые обязательно прозвучат в Киеве, а также насладиться их новыми клипами и треками.
Believer
Natural
Radioactive
It's Time
Roots
Wrecked
Follow You
My Life
#1
Enemy
Добавим, что Imagine Dragons объявили европейские даты своего тура "Mercury" 1 ноября.
Он начнется 30 мая в Праге и охватит 18 городов Старого Света.
Также рокеры сыграют на нескольких крупных фестивалях: I-Days в Италии, Pinkpop в Нидерландах, Rock Werchter в Бельгии и других.
Если вы не имеете возможности посетить киевское шоу, то можете поехать на концерт любимой группы в такие города:
Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)
5 и 7 июня Imagine Dragons будут выступать в России.
Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)
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