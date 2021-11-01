Imagine Dragons едут в Украину: вспомните их хиты и откройте для себя новые шедевры (видео)

Топ лучших видео Imagine Dragons

Believer



Natural



Radioactive



It's Time



Roots



Топ новых песен Imagine Dragons

Wrecked



Follow You



My Life



#1



Enemy



Добавим, что Imagine Dragons объявили европейские даты своего тура "Mercury" 1 ноября.

Он начнется 30 мая в Праге и охватит 18 городов Старого Света.

Также рокеры сыграют на нескольких крупных фестивалях: I-Days в Италии, Pinkpop в Нидерландах, Rock Werchter в Бельгии и других.

Если вы не имеете возможности посетить киевское шоу, то можете поехать на концерт любимой группы в такие города:

30 мая - Прага, Чехия

1 июня - Рига, Латвия

9 июня - Берн, Швейцария

11 июня - Милан, Италия

14 июня - Ганновер, Германия

16 июня - Эш-сюр-Альзетт, Люксембург

19 июня - Ландграаф, Нидерланды

27 июня - Кенген, Норвегия

29 июня - Гдыня, Польша

2 июля - Верхтер, Бельгия

5 июля - Берлин, Германия

7 июля - Мадрид, Испания

9 июля - Лиссабон, Португалия

14 июля - Менхенгладбах, Германия

16 июля - Париж, Франция

Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)

5 и 7 июня Imagine Dragons будут выступать в России.

Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)