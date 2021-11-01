Imagine Dragons їдуть в Україну: згадайте їхні хіти і відкрийте для себе нові шедеври (відео)

Топ кращих відео Imagine Dragons

Believer



Natural



Radioactive



It's Time



Roots



Топ нових пісень Imagine Dragons

Wrecked



Follow You



My Life



#1



Enemy



Додамо, що Imagine Dragons оголосили європейські дати свого туру "Mercury" 1 листопада.

Він розпочнеться 30 травня у Празі і охопить 18 міст Старого Світу.

Також рокери зіграють на кількох великих фестивалях: I-Days в Італії, Pinkpop у Нідерландах, Rock Werchter у Бельгії та інших.

Якщо ви не маєте змоги відвідати київське шоу, то можете поїхати на концерт улюбленого гурту в такі міста:

30 травня - Прага, Чехія

1 червня - Рига, Латвія

9 червня - Берн, Швейцарія

11 червня - Мілан, Італія

14 червня - Ганновер, Німеччина

16 червня - Еш-сюр-Альзетт, Люксембург

19 червня - Ландграаф, Нідерланди

27 червня - Кенген, Норвегія

29 червня - Гдиня, Польща

2 липня - Верхтер, Бельгія

5 липня - Берлін, Німеччина

7 липня - Мадрид, Іспанія

9 липня - Лісабон, Португалія

14 липня - Менхенгладбах, Німеччина

16 липня - Париж, Франція

Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)

5 і 7 червня Imagine Dragons виступатимуть в Росії.

Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)