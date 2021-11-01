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Imagine Dragons їдуть в Україну: згадайте їхні хіти і відкрийте для себе нові шедеври (відео)

Автор: Дмитрий Войналович

Imagine Dragons знову їдуть до України. 3 червня 2022 року легендарний американський гурт влаштує шоу на столичному НСК "Олімпійський".

Ми пропонуємо разом з вами згадати найгучніші хіти Imagine Dragons, які обов'язково пролунають у Києві, а також насолодитися їхніми новими кліпами та треками.

Топ кращих відео Imagine Dragons

Believer


Natural


Radioactive


It's Time


Roots


Топ нових пісень Imagine Dragons

Wrecked


Follow You


My Life


#1


Enemy


Додамо, що Imagine Dragons оголосили європейські дати свого туру "Mercury" 1 листопада.

Він розпочнеться 30 травня у Празі і охопить 18 міст Старого Світу.

Також рокери зіграють на кількох великих фестивалях: I-Days в Італії, Pinkpop у Нідерландах, Rock Werchter у Бельгії та інших.

Якщо ви не маєте змоги відвідати київське шоу, то можете поїхати на концерт улюбленого гурту в такі міста:

  • 30 травня - Прага, Чехія
  • 1 червня - Рига, Латвія
  • 9 червня - Берн, Швейцарія
  • 11 червня - Мілан, Італія
  • 14 червня - Ганновер, Німеччина
  • 16 червня - Еш-сюр-Альзетт, Люксембург
  • 19 червня - Ландграаф, Нідерланди
  • 27 червня - Кенген, Норвегія
  • 29 червня - Гдиня, Польща
  • 2 липня - Верхтер, Бельгія
  • 5 липня - Берлін, Німеччина
  • 7 липня - Мадрид, Іспанія
  • 9 липня - Лісабон, Португалія
  • 14 липня - Менхенгладбах, Німеччина
  • 16 липня - Париж, Франція

Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)

5 і 7 червня Imagine Dragons виступатимуть в Росії.

Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)

Читайте й про те, чому легендарна українська співачка розлучилася з чоловіком.

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