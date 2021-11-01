Imagine Dragons їдуть в Україну: згадайте їхні хіти і відкрийте для себе нові шедеври (відео)

Imagine Dragons знову їдуть до України. 3 червня 2022 року легендарний американський гурт влаштує шоу на столичному НСК "Олімпійський".
Ми пропонуємо разом з вами згадати найгучніші хіти Imagine Dragons, які обов'язково пролунають у Києві, а також насолодитися їхніми новими кліпами та треками.
Believer
Natural
Radioactive
It's Time
Roots
Wrecked
Follow You
My Life
#1
Enemy
Додамо, що Imagine Dragons оголосили європейські дати свого туру "Mercury" 1 листопада.
Він розпочнеться 30 травня у Празі і охопить 18 міст Старого Світу.
Також рокери зіграють на кількох великих фестивалях: I-Days в Італії, Pinkpop у Нідерландах, Rock Werchter у Бельгії та інших.
Якщо ви не маєте змоги відвідати київське шоу, то можете поїхати на концерт улюбленого гурту в такі міста:
Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)
5 і 7 червня Imagine Dragons виступатимуть в Росії.
Imagine Dragons (фото: instagram.com/imaginedragons)
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