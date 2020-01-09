Илон Маск и украинско-французская певица Grimes станут родителями? В сети обсуждают странное фото

Молодая возлюбленная 48-летнего миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX, одного из самых знаменитых холостяков планеты Илона Маска заинтриговала поклонников невероятной новостью. 31-летняя певица Клэр Буше (украинско-французская певица, более известна под псевдонимом Grimes) опубликовала на своей Instagram-страничке очень интересное фото. Женщина позирует на снимке топплес, ее длинные рыжие волосы заплетены в тонкие косы… Внимание сразу же бросается на округлившийся животик исполнительницы, который “проекцией” украшает изображение ребенка.

Более того, Клэр Буше пожаловалась, что “инстаграм” заблокировал ее первый пост из-за политики цензуры. Тогда на фото была видна полностью обнаженная грудь. На новом снимке Граймс не была столь “радикальна”. В первый раз Grimes оставила загадочный комментарий на тему беременности. Мол, это "очень дикое и воинственное состояние бытия".

Поклонники певицы и друзья тут же поспешили прокомментировать ее новое фото и поздравить будущую маму с беременность и первенцом. А также массово стали интересоваться полом будущего ребенка.

Посмотреть фото беременной Клэр Буше можно здесь

И все же нашлись поклонники, которые “не повелись” на новое фото Клэр и не веряи в ее беременность. Учитывая эпатажность певицы, некоторые “пессимисты” считают, что Граймс лишь хочет подогреть интерес к выходу своего нового альбома в этом году.

Кто прав, а кто нет пока неизвестно. Сам Илон Маск пока воздерживается от комментариев. Так что остается только следить за продолжением этой истории.

Илона Маск и Клэр Буше (Grimes)

Отметим, что если информация подтвердится, то для Клэр Буше это будет первенец. А вот для ее возлюбленного Илона Маска это будет уже шестой ребенок! Первая жена, Жюстин Уилсон, училась с ним в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, и у них родилось пятеро детей. При этом у пары были весьма напряженные отношения. В 2008 году Жюстин Уилсон узнала о романе Маска с британской актрисой Талулой Райли. После чего женщина подала на развод.

Через два года, в 2010 году Маск и Райли поженились. Но уже в 2012 году развелись… И вновь поженились в 2013-м! Все же в марте 2016 года Маск и Райли вновь подали заявления на развод и разошлись окончательно.

Певица Граймс (фото: instagram.com/grimes)

В 2018 году СМИ заговорили о новом романе миллиардера с певицей Grimes. Тогда пара впервые вместе появилась на красной дорожке Met Gala в Нью-Йорке. Поклонники Маска долгое время не верили его роману с достаточно экстравагантной по внешности певицей. Однако близкое окружение пары уверяло - у них все серьезно. Осенью 2018 году Граймс заметили на прогулке с Маском и его детьми.

Напомним, ранее Илон Маск озвучил стоимость города на Марсе.