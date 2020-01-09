Ілон Маск і українсько-французька співачка Grimes стануть батьками? У мережі обговорюють дивне фото

Молода кохана 48-річного мільярдера, засновника компаній Tesla і SpaceX, одного з найбільш відомих холостяків планети Ілона Маска заінтригувала прихильників неймовірною новиною. 31-річна співачка Клер Буше (українсько-французька співачка, більш відома під псевдонімом Grimes) опублікувала на своїй Instagram-сторінці дуже цікаве фото. Жінка позує на знімку топплес, її довге руде волосся заплетене в тонкі коси... Увагу одразу ж кидається на кругленький животик виконавиці, який "проекцією" прикрашає зображення дитини.

Більш того, Клер Буше поскаржилася, що "instagram" заблокував її перший пост через політику цензури. Тоді на фото було видно повністю оголена груди. На новому знімку Граймс не була настільки "радикальна". У перший раз Grimes залишила загадковий коментар на тему вагітності. Мовляв, це "дуже дикий і войовничий стан буття".

Шанувальники співачки і друзі тут же поспішили прокоментувати її нове фото і привітати майбутню маму з вагітність і первенцом. А також масово стали цікавитися статтю майбутньої дитини.

Подивитися фото вагітної Клер Буше можна тут

Та все ж знайшлися шанувальники, які "не повелися" на нове фото Клер і не вірять в її вагітність. Враховуючи епатажність співачки, деякі "песимісти" вважають, що Граймс лише хоче підігріти інтерес до виходу свого нового альбому в цьому році.

Хто правий, а хто ні поки невідомо. Сам Ілон Маск поки утримується від коментарів. Так що залишається тільки стежити за продовженням цієї історії.

Ілона Маск і Клер Буше (Grimes)

Відзначимо, що якщо інформація підтвердиться, то для Клер Буші це буде первісток. А от для її коханого Ілона Маска це буде вже шоста дитина! Перша дружина, Жюстін Вілсон, вчилася з ним в одному університеті в Канаді. Вони одружилися в 2000 році, і у них народилося п'ятеро дітей. При цьому у пари були досить напружені відносини. У 2008 році Жюстін Вілсон дізналася про роман Маска з британською актрисою Талулою Райлі. Після чого жінка подала на розлучення.

Через два роки, у 2010 році Маск і Райлі одружилися. Але вже в 2012 році розлучилися... І знову одружилися у 2013-му! Все ж у березні 2016 року Маск і Райлі знову подали заяви на розлучення і розійшлися остаточно.

Співачка Граймс (фото: instagram.com/grimes)

В 2018 році ЗМІ заговорили про новий роман мільярдера з співачкою Grimes. Тоді пара вперше з'явилася на червоній доріжці Met Gala в Нью-Йорку. Шанувальники Маска довгий час не вірили його роману з досить екстравагантною по зовнішності співачкою. Однак близьке оточення пари запевняло - у них все серйозно. Восени 2018 році Граймс помітили на прогулянці з Маском і його дітьми.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск озвучив вартість міста на Марсі.