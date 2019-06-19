Игривая Маша Ефросинина засветила стройные ножки в ванной

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина также поднимает вопрос звонков в современном обществе

Маша Ефросинина неоднократно отмечала, что ей, в отличие от своих коллег, крайне сложно публиковать фото или видео полуоголенной или в каких-то откровенных позах. Это противоречит определенным внутренним установкам и понятиям телеведущей. И все же время от времени она публикует игривые фото.

Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала яркий кадр, позируя на краю белоснежной ванной. На телеведущей – домашнее черное платье длины мини. Волосы заплетены в тугой пучок на затылке. При этом в центре внимания – роскошные длинные ножки ведущей.

На фото Маша искренне улыбается. А также забавно использует душевую насадку в качестве телефона.

Стройная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

При этом, как обычно, блогер сопроводила свое фото достаточно глубоким и важным рассуждением. На этот раз – на тему постепенного отказа современного общества от телефонных звонков.

"Знаете, что сильно поменялось в общении современного мира!?? Все друг другу пишут! Не звонят по телефону в случае острой необходимости, а пишут сообщения! И я пару раз даже была застигнута врасплох на свой вопрос: "почему ты не подходишь к телефону?" ответом - "я так не успеваю морально подготовиться к разговору, лучше напиши мне все, что нужно!" Я немного поисследовала это явление и выяснила, что таки да — нормой и даже правильной этикой общения сейчас считается правило ненарушения человеческого психологического пространства. Говоря простым языком, если у вас есть желание срочно что-то обсудить с человеком, будьте любезны помнить, что травмируете его, внезапно обрушиваясь с каким-то вопросом - он чувствует психологическое давление от необходимости сразу на него рефлексировать! Лучше изложите ему в сообщении суть дела и ждите, когда ответит!! Во как!" - пишет Ефросинина.

"Поэтому сегодня, если ваш телефон молчит, то это не как раньше - вас все забыли, а совсем наоборот— вас все помнят, но уважают)) Ну очень мне захотелось на эту тему #срочныйопрос : вам как сегодня проще, позвонить или написать? Или написать, что хотите позвонить!?" - подытожила телеведущая.

Стройная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши решили поддержать ее "разговор":

Когда-то без проблем говорила по телефону. А теперь не могу почему-то. Намного проще написать смс)

Весь пост прям как про меня)) терпеть не могу звонить и когда мне звонят. Пишу)

Зависит от человека, с которым ты общаешься. С мамой - всегда разговор по телефону (уж слишком много нужно сказать), но в большинстве случаев, конечно, переписка.

Разлюбила звонки во время декрета. Я пошла дальше - вместо смс и звонка - голосовое сообщени)) Вроде и высказался, и в то же время не напряг)

Я люблю писать, и уважаю, когда пишут мне. Но если хочется услышать голос - звоню!) и на праздники тоже!

Предпочитаю звонить. Так быстрее и удобнее + больше шансов быть понятой именно так, как тебе нужно. Порой сообщения читаются под другим углом/взглядом и не слышно истинного тона и настроения того, кто пишет.

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина восхитила тренировкой со своим 4-летним сыном Сашей. Телеведущая и блогер запустила новую фитнес-рубрику на своем канале.

Также напомним, что до этого Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа. Ведущую очень печалит, что многие женщины сильно зависят от мнения других.