"Иду на рекорд": Маша Ефросинина похвасталась впечатляющим достижением

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая отрастила рекордно длинные для себя волосы

Маша Ефросинина, которая недавно отпраздновала 40-летие, восхищает поклонников стройной фигурой и цветущим внешним видом. Телеведущей сложно дать ее возраст, ведь она выглядит намного моложе, причем даже без макияжа. На своей странице в Instagram она порадовала фанов новым фото, а заодно похвасталась необычным достижением.

Маша сделала черно-белое селфи, где на переднем плане - ее красивые темные локоны, которые стали уже довольно длинными. Именно этому и радуется артистка - по ее словам, она скоро поставит свой личный рекорд по длине волос.

"Иду на рекорд #длинаволос", - написала довольная Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Многие женщины знают, как непросто отрастить длинные волосы, и чтобы они при этом были здоровые, густые и красивые, так что Маше есть чем гордиться.

Фолловеры наперебой восхищаются красотой ведущей и ее шевелюры и просят поделиться секретом, как ей удалось этого добиться.

Шикарне волосся!

Поділіться, чи маєте секрети щодо швидкого росту волосся?

Как по мне, одна из лучших ваших фото!)

Капец красивая)

Признавайтесь! Вы младенцами питаетесь? великолепна!

Маша, Ви неймовірно чарівна жінка

Очень красиво!!!! Впрочем Вам любая длина к лицу

Найпрекрасніша

Маша у Вас шикарные волосы. Поделитесь какими средствами пользуетесь, какие маски используете для длины волос, возможно витамины. Спасибо

Як відрощуєте??

Безупречно! Длинные волосы - это сногсшибательно!

Всегда любуюсь...

Неподражаема

Дуже гарна Марічка

Красотка, тебе очень идёт

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина растрогала признанием близкому человеку. Телеведущая мило поздравила свою сестру Лизу с днем рождения.

Ранее 40-летняя Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа. При этом ведущую очень печалит, что многие женщины сильно зависят от мнения других.

Также сообщалось о том, что Маша Ефросинина впечатлила смелым образом в ультракоротких шортах.