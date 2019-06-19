Грайлива Маша Єфросиніна засвітила стрункі ніжки у ванній

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна також піднімає питання дзвінків в сучасному суспільстві

Маша Єфросиніна неодноразово зазначала, що їй, на відміну від своїх колег, вкрай складно публікувати фото або відео полуоголеною або в якихось відвертих позах. Це суперечить певним внутрішнім установкам і поняттям телеведучої. І все ж час від часу вона публікує грайливі фото.

Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала яскравий кадр, позуючи на краю білосніжної ванної. На телеведучій – домашнє чорне плаття довжини міні. Волосся заплетене в тугий пучок на потилиці. При цьому в центрі уваги – розкішні довгі ніжки ведучої.

На фото Маша щиро посміхається. А також забавно використовує душову насадку в якості телефону.

Струнка Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

При цьому, як зазвичай, блогер супроводила своє фото досить глибоким і важливим міркуванням. На цей раз – на тему поступової відмови сучасного суспільства від телефонних дзвінків.

"Знаєте, що сильно змінилося в спілкуванні сучасного світу!?? Всі один одному пишуть! Не телефонують у разі гострої необхідності, а пишуть повідомлення! І я пару раз навіть була захоплена зненацька на своє запитання: "чому ти не підходиш до телефону?" відповіддю - "я так не встигаю морально підготуватися до розмови, краще напиши мені все, що треба!" Я трохи дослідила це явище і з'ясувала, що таки так — нормою і навіть правильною етикою спілкування зараз вважається правило непорушення людського психологічного простору. Говорячи простою мовою, якщо у вас є бажання терміново щось обговорити з людиною, будьте люб'язні пам'ятати, що травмуєте її, раптово обрушуючись з якимось питанням - він відчуває психологічний тиск від необхідності відразу на нього рефлексувати! Краще викладіть йому в повідомленні суть справи і чекайте, коли відповість!! Во як!" - пише Єфросиніна.

"Тому сьогодні, якщо ваш телефон мовчить, то це не як раніше - вас всі забули, а зовсім навпаки — вас всі пам'ятають, але поважають)) Ну дуже мені захотілося на цю тему #срочныйопрос : вам як сьогодні простіше, зателефонувати або написати? Або написати, що хочете зателефонувати!?" - підсумувала ведуча.

Струнка Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші вирішили підтримати її "розмова":

Колись без проблем говорила по телефону. А тепер не можу чомусь. Набагато простіше написати смс)

Весь пост прям як про мене)) терпіти не можу дзвонити і коли мені дзвонять. Пишу)

Залежить від людини, з якою ти спілкуєшся. З мамою - завжди розмова по телефону (аж надто багато треба сказати), але в більшості випадків, звичайно, листування.

Розлюбила дзвінки під час декрету. Я пішла далі - замість смс і дзвінка - голосове повідомлення)) Начебто і висловився, і в той же час не напряг)

Я люблю писати, і поважаю, коли пишуть мені. Але якщо хочеться почути голос - дзвоню!) і на свята теж!

Волію дзвонити. Так швидше і зручніше + більше шансів бути зрозумілою саме так, як тобі треба. Часом повідомлення читаються під іншим кутом/поглядом і не чути щирого тону і настрою того, хто пише.

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна захопила тренуванням зі своїм 4-річним сином Сашком. Телеведуча і блогер запустила нову фітнес-рубрику на своєму каналі.

Також нагадаємо, що до цього Маша Єфросиніна закликала жінок любити себе без макіяжу. Ведучу дуже засмучує, що багато жінок сильно залежать від думки інших.