Они идентичны! Рианна показала своего двойника, который уже покоряет сеть

Певица удивилась сама и удивила поклонников
Рианна, в отличие от большинства знаменитостей по всему миру, не сильно любит показывать свои детские снимки. А потому фото маленькой девочки на странице 31-летняя певицы и бизнес-вумен стали настоящим сюрпризом для поклонников. А когда они поняли, что на снимке позирует не сама Рианна, а ее двойник, то их изумлению не было предела.
Дело в том, что певица и сама была шокирована снимком, который нашла в сети. "Я чуть не уронила свой телефон. Как?..", – написала Рианна под фото. Поклонники тут же стали предполагать, что это ребенок звезды, ее клон, как минимум – ее сестра-близнец. Многие утверждают, что певица наложила на фото популярный сегодня фильтр. Однако все эти предположения не имеют ничего общего с реальностью.
На самом деле на фото позирует малышка по имени Ала, и она действительно поразительно похожа со знаменитой барбадосской красоткой. Популяризации девочки в сети способствует ее мама Брии, а сама она мечтает стать моделью. У малышки есть свой собственный аккаунт в Instagram, на который уже подписано больше 10 тысяч человек. В благодарность певице она опубликовала пост Рианны, подписав его: "Спасибо, Рианна, за публикацию моего фото. Я всегда хотела быть моделью". Мама девочки также поспешила рассказать всем об аккаунте малышки, пригласив своих подписчиков следовать за Алой.
Нужно отметить, что тема двойников довольно распространена среди знаменитостей. Люди, похожие на кумиров миллионов, стараются использовать свой шанс и заработать на этом. Как минимум – побольше фолловеров.
К примеру, не так давно у Меган Маркл объявилось сразу несколько двойников. 36-летняя Сара Мланга на этой волне создала сайт meghanlookalike.com, а также регулярно принимает участие в съемках, где рекламодатели хотели бы видеть саму Меган. Девушка призналась прессе, что поначалу ее смущало такое положение вещей, быть чьей-то копией не особо хотелось. Сейчас же она поняла, что на этом можно отлично заработать.
Вторая "копия" Маркл оказалась немного пышнее самой герцогини Сассекской. Plus-size модель Эрика Лорен также сразу отметила свое сходство с женой принца Гарри и стала его подчеркивать. Она считает Меган просто очаровательной и сама только за так выглядеть в 37 лет.