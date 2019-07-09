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Обворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянца

Lite » Мода 09.07.2019 - 16:57
Обворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянца
Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

31-летняя звезда блистает на страницах Harper's BAZAAR China

Рианна давно уже не воспринимается только как певица. За последние несколько лет 31-летняя звезда громко заявила о себе, прежде всего, как дизайнер и бизнесвумен. Ее фешн-бренды  процветают, а сама девушка подписывает все новые выгодные контракты. Чего только стоит ее сотрудничество с LVMH. Fenty стал первым брендом магната индустрии, который возглавила темнокожая женщина. И неудивительно: после нескольких успешных совместны линий с Рианной концерн заработал миллионы. Девушка находится в зените славы и останавливаться не собирается!

Обворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянцаОбворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянцаРианна в новой съемке (фото: instagram.com/harpersbazaarcn) 

Поэтому к ней буквально приковано внимание глянцевой прессы. На днях она представила очередную обложку. Певица снялась для одного из самых известных модных журналов Harper's BAZAAR. Августовский выпуск поступит в продажу на днях. Но первые фото уже разлетелись по сети. Рианна примерила множество ярких образов в духе гейши. Луки певицы составили кимоно, длинные платья, подчеркивающее формы Рианны, шелковые костюмы с принтом… Дополняют идеальную картинку высокие прически, стильные аксессуары и выразительный макияж.

Обворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянца

Обворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянцаОбворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянца

Фотосессия получилась стильной и яркой (фото: instagram.com/harpersbazaarcn) 

Журнал представил сразу 2 обложки. На одной Рианна в салатного оттенка пышном платье в окружении неоновых бабочек. А на второй демонстрирует синее плиссированное платье с внушительным декольте и красным поясом с крупной брошью. В руках она держит круглый веер.  

Обворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянцаРианне к лицу эпатажные наряды (фото: instagram.com/harpersbazaarcn) 

"Певица, икона, предприниматель... Рианна имеет разные титулы и получает все больше и больше влияния одновременно... Она не заботится о суждениях других, просто продолжает делать то, что любит. Через четыре года Рианна снова стала нашей звездой и снова показывает, как икона в западном стиле встречается с восточной эстетикой", – написали на странице глянца, опубликовав массу фото. Поклонники певицы тут же принялись бурно обсуждать обложки, отмечая, что они невероятные.

Обворожительная гейша: Рианна снялась в эпатажной фотосессии для известного глянцаРианна и Бернар Арно на презентации бренда Рианны (фото: instagram.com/badgalriri)

Сама певица также поспешила показать одну из обложек, коротко написав, когда можно будет приобрести номер, а также отметив всех, кто над ней работал.  

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