Идеальный отец: Сергей Бабкин умилил сеть "музыкальным" вечером с сыночком

Популярный музыкант и актер Сергей Бабкин – четырежды счастливый отец. 18 июня у артиста родился сыночек Елисей, необычное имя которого его жена, Снежана Бабкина, увидела во сне. Певец присутствовал на родах и всячески помогал любимой пережить тот непростой для женщины момент. Теперь заботливый папа буквально не спускает малыша с рук и проводит с ним все свободное время, а также делиться трогательными кадрами семейной идиллии на страничке в Instagram.

На новом фото музыкант запечатлен в уютном дворе частного дома в родном городе Харькове. На улице – сумерки, а Сергей сидит на скамейке с гитарой в руках и перебирает струны, пока рядом в коляске лежит его новорожденный сыночек.

"Мой идеальный вечер. Моя МУЗАСФЕРА", - одновременно просто и щемяще-трогательно подписал кадр счастливый отец.

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Снимок артиста не мог не задеть за живое его поклонников. В комментариях Сергея назвали "идеальным отцом" и умилились тем, как трепетно он относиться к ребенку. Многие отметили, что малышу повезло – с первых дней жизни он наслаждается колыбельными от талантливого папы.

"Мужская идиллия!", "Идеальный отец", "Лирическая колыбельная!", "Шик! Сказочно!", "Это очень красиво и нежно", "Классно малышу, музыка от папы", "Какие вы сладкие! Я смотрю и просто кайфую от вас! И уверенно напишу, не только я, много", "Які Ви гарні і дружина теж, мабуть фотографує і кайфує від своїх чоловіків", – писали комментаторы.

Скриншот комменариев

Стоит отметить, что на выписку жены Сергей Бабкин приехал с шариками и букетом цветов, а также устроил яркую фотосессию у роддома.

Ранее жена Сергея Бабкина, Снежана Бабкина рассказала о том, как проходили роды, и поблагодарила мужа за бесценную поддержку.