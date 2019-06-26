Ідеальний батько: Сергій Бабкін зворушив мережу "музичним" вечором з синочком

Популярний музикант і актор Сергій Бабкін – чотири рази щасливий батько. 18 червня у артиста народився синочок Єлисей, незвичайне ім'я якого його дружина, Сніжана Бабкіна, побачила уві сні. Співак був присутній на пологах і всіляко допомагав коханій пережити цей непростий для жінки момент. Тепер турботливий тато буквально не спускає малюка з рук і проводить з ним весь вільний час, а також ділитися зворушливими кадрами сімейної ідилії на сторінці в Instagram.

На новому фото музикант зображений в затишному дворі приватного будинку в рідному місті Харкові. На вулиці – сутінки, а Сергій сидить на лавці з гітарою в руках і перебирає струни, поки поруч у візку лежить його новонароджений синочок.

"Мій ідеальний вечір. Моя МУЗАСФЕРА", - водночас просто і щемливо-зворушливо підписав кадр щасливий батько.

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Знімок артиста не міг не розчулити його шанувальників. В коментарях Сергія назвали "ідеальним батьком" і надихнулись тим, як трепетно він ставитися до дитини. Багато з коментаторів відзначили, що дитині пощастило – з перших днів життя вона насолоджується колисковими від талановитого тата.

"Чоловіча ідилія!", "Ідеальний батько", "Лірична колискова!", "Шик! Казково!", "Це дуже красиво і ніжно", "Класно малюкові, музика від тата", "Які ви солодкі! Я дивлюся і просто кайфую від вас! І впевнено напишу, не тільки я, - багато", "Які Ви гарні і дружина теж, мабуть фотографує і кайфує від своїх чоловіків", – писали коментатори.

Скріншот коментарів

Варто відзначити, що на виписку дружини Сергій Бабкін приїхав з кульками і букетом квітів, а також влаштував яскраву фотосесію біля пологового будинку.

Раніше дружина Сергія Бабкіна, Сніжана Бабкіна розповіла про те, як проходили пологи, і подякувала чоловіка за безцінну підтримку.