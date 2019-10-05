Идеальное утро! Лилия Ребрик показала настоящее счастье с мужем и дочками

Лилия Ребрик – пример человека по – настоящему увлеченного любимым делом: она играет в театре, ведет утреннюю программу и встает ради этого ни свет, ни заря, а дома превращается в любящую маму и заботливую жену. Например, недавно она опубликовала оригинальное романтичное фото с мужем Андреем Диким и заявила, что для своих детей они – лучшие аниматоры. На новом снимке в instagram теледива показала идеальное субботнее утро с семьей.

Ведущая держит на руках младшую дочь Полину, которая с чувством целует маму в щеку, а муж Лилии, Андрей обнял старшую девочку – Диану. Малышки одеты в одинаковые курточки, отличаются только их шапки - ведь на улице холодная осенняя пора! Семья в полном составе выглядит счастливо и расслабленно.

"Ідеальний суботній ранок- це коли сімейство в повному складі. Чого і Вам дико бажаємо! Які плани?" - поинтересовалась Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с мужем и дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пришли в восторг от наблюдения семейной идиллии на снимке.

Надзвичайно гарні

Захоплююсь вами, як ви усе встигаєте

Ой, дивлюсь, а ваша старшенька - копія татусик. Ви класні! Так тримати!

Мммм, как Полиночка сладко целует. Хорошего дня!

Які ви класнючі! Щастя Вам і тепла! Кожного дня! Ви, Ліліє, як промінчик тепла і сонечка!

Ідеальні вихідні

Чудова сімейка! Заряджаєте позитивом

Які Ви гарні!

У Вас очень красивая семья

Скриншот комментариев

Напомним. Что Лилия Ребрик сделала откровенное признание о младшей дочери Полине и рассказала, как справляется с домашними обязанностями.

Ранее Лилия Ребрик покорила образом в платье-вышиванке с баской на фоне осенних пейзажей.