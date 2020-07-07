ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Идеальное фото: стройная Катя Осадчая в купальнике восхитила сеть натуральной красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.07.2020 - 10:38
Идеальное фото: стройная Катя Осадчая в купальнике восхитила сеть натуральной красотой
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала "жизнь без фильтров"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают путешествовать. Но в связи с закрытием границ отправиться в Европу на выходные пара не может, зато теперь они изучают прилегающие к Киеву территории и наслаждаются местными пейзажами, которые завораживают красотой и буйством красок. Ведущая любит проводить досуг на природе, подальше от людей и посторонних глаз, черпая умиротворение и релаксируя. Так, теледива опубликовла в Instagram фото, на котором расположилась в купальнике у водоема.

Ведущая сидит спиной к фотографу, которым, скорее всего, был ее муж. На ней – черный бикини, а ракурс позволяет оценить точеные формы и тонкую талию Кати. Она расположилась на ярком пестром пледе прямо у воды.

"Життя без фільтрів. Грного тижня", - коротко подписала Катя пляжный кадр.

Комментаторы оценили натуральность снимка и восхитились глубиной и сочностью красок, которые создала сама природа.

  • Так подобаються Ваші фото. Завжди життя, як воно є. Без всіх цих "трендів" інста. І це не відміняє ні стильний одяг, ні інтер’єр, ні прекрасні краєвиди. Все є, просто все якось по-справжньому
  • Чудове фото, а який гарний колір води
  • Дуже гарно, коли без фільтрів
  • Просто подкупают звездные люди простотой
  • Какая красота! Люблю все и вас натуральную!
  • Дуже гарний краєвид і ви на його фоні
  • Супер! Идеальное фото! Настоящее
  • Лебедушка
  • Катя Ви гарно виглядаєте! Знаєте, що потрібно робити щоб бути у формі! Молодець, Ви нас надихаєте

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала сочный и удобный летний образ для жаркого дня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Катя Осадчая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь