В ярких "дудочках" и облегающей майке: Катя Осадчая покорила сочным летним луком

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая порассуждала о скоротечности лета

Катя Осадчая и Юрий Горбунов во всю наслаждаются летом и теплыми деньками. Пара вернулась к работе, но по-прежнему свободное время проводит активно и интересно. Так, ведущий стал шкипером и катает жену и сына по Днепру, семья изучает красоты Киевской области и устраивает пикники во дворе загородного дома, Юрий взял на себя обязанности шеф-повара. Катя с мужем много гуляет на природе и делится сочными красочными фотосетами с поклонниками. На свежих кадрах – один из таких моментов жизни.

На Кате – укороченные брюки-дудочки яркого зеленого цвета, которые выгодно подчеркнули ее стройные длинные ножки, и простая белая майка, обувь – удобные эспдрильи молочного оттенка. Волосы она собрала сзади, а в качестве аксесуара отдала предпочтение заколке. Ведущая позирует без макияжа. Она расположилась на удобной деревянной качеле и лучезарно улыбается.

"Літо, не поспішай", - попросила ведущая. Поклонники согласислись с тем, что теплое время года пролетает с молниеносной скоростью, а также оценили образ ведущей.

Катя Осадчая в ярком образе наслаждается летом (фото: instagram.com/kosadcha)

С венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножками

Катя, всегда красива!

Солнечная

Ви чудова!

Класна фотка

Реально очень быстро пролетел месяц лета

Я заметила, вы всегда делаете акцент на том, что лето быстро проходит. В прошлом году у вас был пост о 90 днях лета

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на романтическую прогулку по ночному Киеву и посетили достопримечательности Подола.

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Автор: Lite