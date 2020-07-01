В ярких "дудочках" и облегающей майке: Катя Осадчая покорила сочным летним луком

Ведущая порассуждала о скоротечности лета
Катя Осадчая и Юрий Горбунов во всю наслаждаются летом и теплыми деньками. Пара вернулась к работе, но по-прежнему свободное время проводит активно и интересно. Так, ведущий стал шкипером и катает жену и сына по Днепру, семья изучает красоты Киевской области и устраивает пикники во дворе загородного дома, Юрий взял на себя обязанности шеф-повара. Катя с мужем много гуляет на природе и делится сочными красочными фотосетами с поклонниками. На свежих кадрах – один из таких моментов жизни.
На Кате – укороченные брюки-дудочки яркого зеленого цвета, которые выгодно подчеркнули ее стройные длинные ножки, и простая белая майка, обувь – удобные эспдрильи молочного оттенка. Волосы она собрала сзади, а в качестве аксесуара отдала предпочтение заколке. Ведущая позирует без макияжа. Она расположилась на удобной деревянной качеле и лучезарно улыбается.
"Літо, не поспішай", - попросила ведущая. Поклонники согласислись с тем, что теплое время года пролетает с молниеносной скоростью, а также оценили образ ведущей.
Катя Осадчая в ярком образе наслаждается летом (фото: instagram.com/kosadcha)
С венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножками
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на романтическую прогулку по ночному Киеву и посетили достопримечательности Подола.
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Автор: Lite