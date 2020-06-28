Идеально! Дорофеева в купальнике заворожила нежностью на яхте с именинником Дантесом

Певица показала идеальный день рождения мужа в открытом море
Надя Дорофеева второй раз за лето ездит в Одессу – укранский морской курорт облюбовали многие отечественные звезды, ведь заграница пока не доступна для одыха. Оказалось, что в одном из одесских клубов Надя накануне выступала с концертом, поэтому девушка решила совместить рабочую поездку с отдыхом, тем более 28 июня, в вокресенье, ее муж Владимир Дантес празднует день рождения – в этом году ему исполнилось 32 года.
По такому случаю пара вместе с друзьями арендовала белоснежную яхту и отправилась в морское путешествие. Певица поделилась несколькими красочными кадрами, на которых позирует наа корме в розовом купальнике монокини рядом с любимым мужем. Она расположилась за спиной у Владимира и "обняла" его за талию ногами, прижавшись покрепче к любимому. Снимок вышел чувственным и нежным.
"Идеальная Одесса", - емко подписала кадры Надя. А в сториз она показала больше фото и видео, чем несказанно порадовала поклонников, которые наперебой писали комплименты под счастливым снимком парочки.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Одессе ктались на яхте (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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Скриншот комментариев
В Instastories Надя поздравила мужа с днем рождения и показала завораживающий предрассветный кадр на яхте. "Когда ДР начался идеально", - написала она.
Владимир Дантес встретил день ррождения в море с женой и друзьями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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Автор: Lite