Ідеально! Дорофєєва в купальнику заворожила ніжністю на яхті з іменинником Дантесом

Співачка показала ідеальний день народження чоловіка у відкритому морі
Надя Дорофєєва вдруге за літо їздить в Одесу – український морський курорт облюбували багато вітчизняних зірок, адже закордон поки не доступний для відпочинку. Виявилося, що в одному з одеських клубів Надя напередодні виступила з концертом, тому дівчина вирішила поєднати робочу поїздку з відпочинком, тим більше 28 червня, у неділю, її чоловік Володимир Дантес святкує день народження – цього року йому виповнилося 32 роки.
З такої нагоди пара разом з друзями орендувала білосніжну яхту і вирушила в морську подорож. Співачка поділилася кількома яскравими кадрами, на яких позує наа кормі в рожевому купальнику монокіні поруч з коханим чоловіком. Вона розташувалася за спиною у Володимира і "обняла" його за талію ногами, міцніше притиснувшись до коханого. Знімок вийшов чуттєвим і ніжним.
"Ідеальна Одеса", - ємко підписала кадри Надя. А в сторіз вона показала більше фото і відео, чим невимовно порадувала шанувальників, які навперебій писали компліменти під щасливим знімком парочки.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес в Одесі ктались на яхті (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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У Instastories Надя привітала чоловіка з днем народження і показала дивовижний досвітній кадр на яхті. "Коли ДН почався ідеально", - написала вона.
Володимир Дантес зустрів день ррождения в море з дружиною і друзями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Раніше Надя Дорофєєва в мікроміні поділилася пікантними фото зухвалої школярки.
Автор: Lite