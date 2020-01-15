Идеальная! Сумская пришла в восторг от роскошных форм Анны Ризатдиновой в купальнике

Гимнастка показала горячий снимок у бассейна
Анна Ризатдинова – обладательница идеальной спортивной фигуры. Ноги девушки свели с ума судей проекта Танцы со звездами 2019, а ее упорство и трудолюбию в работе над собой и своим телом можно только позавидовать. Анна регулярно занимается спортом и поддерживает себя в отменной форме. Она увлекается йогой и может мастерски выполнять даже самые сложные ассаны. Иногда во время тренировок к ней присоединяется сыночек Роман – самый большой мамин почитатель и мотиватор. Анна редко балует поклонников пикантными снимками, хоть гимнастке есть, что показать. Так, она опубликовал в Instagram фото в серебристом купалнике посреди заснеженных пейзажей и гор.
Анна позирует, сидя на краешке купели. На ней – слитный серебристый блестящий купальник, который подчеркнул волнующие изгибы тела гимнастки и ее роскошный бюст и тонкую талию. Под гарячим фото спортсменка решила провести серьезный опрос.
"Друзья, опрос . Что вы считаете самым привлекательным в девушке?
1. Интеллект
2. Фигура
3. Глаза
4. Грудь
5. Улыбка
6. Ваш вариант", - поинтересовалась общественным мнением Анна.
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Подписчики спортсменки стали делиться своим мнением и перечислять набор женских качеств, которые являются для них наиболее располагающими, а сама гимнастка не осталась без комплиментов, причем заслужила похвалу от актрисы Ольги Сумской. "Идеальна!" – написала она.
Скриншот комментариев
Кстати, новогодние праздники гимнастка встретила в Дубае. Она также решилась прыгнуть с парашютом и увидеть местные красоты с большой высоты. Анна осуществила прыжок с инструктором над известным в ОАЭ искусственным островом Пальма Джумейра.
Фото: Анна Ризатдинова с инструктором (instagram.com/anna_rizatdinova)
Ранее Анна Ризатдинова снялась в эффектной фотосессии в стиле 80-х и предстала с белокурыми локонами.