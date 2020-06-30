Идеальная семья: Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с мужем и детьми

Ким Кардашьян – многодетная мама, которая старается каждому своему ребенку уделить максимум внимания. Особенно заметно, как старается звезда, когда она устраивает дни рождения своим малышам. Недавно 7-летие отмечала старшая дочь Ким – Норт. Звездная мама по такому поводу написала трогательный пост, добавив массу фото дочери. Но оказывается, одними архивными кадрами и праздничным тортом не обошлось. Даже в условиях карантина знаменитые родители нашли, как устроить торжество, которое запомнится девочке на всю жизнь.

День рождения Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вся семья отправилась кататься на лошадях, примерив костюмы в стиле дикого Запада. Сама Ким облачилась в соблазнительный комбинезон, сверху на который накинула длинный синий плащ. Для катания она переоделась в более комфортный наряд: черные брюки и кроссовки, а также гольф телесного оттенка с сеткой. Канье Уэст примерил кожаный костюм, а также кислотного оттенка зеленую футболку, а позже переоделся в худи и спортивные брюки. Именинница была, как всегда, стильная: Норт блистала в коротком платьице с абстрактным черно-зеленым рисунком.

На фото Ким показала также гостей: среди них были как сестры Ким, так и подруги Норт. На одном кадре звезда держит на руках и вторую свою дочь – Чикаго. Девочка в красном платье просто покорила сеть своей красотой. Дружная семья наслаждалась, помимо верховой езды, и другими развлечениями. «7-й день рождения Норзи, в стиле Вайоминг», – подписала Ким пост. «Вы такие милые», «Идеальная семья», «Семья – цель», «Как мило», «Красивые дети», – посыпались на звездное семейство комплименты.

Семья, как всегда, постаралась (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее Ким Кардашьян восхитила поклонников необычным нарядом. Она выбрала шифоновый принтованный костюм в оранжево-коричневых тонах. Брюки свободного кроя и топ привели поклонников в экстаз: «Ты так прекрасна», «Мы тоже хотим на Коста-Рику», «Мы хотим в Армению», – написали фолловеры звезды. Нашлись и такие, которые просто писали «Ким, ты просто прекрасна», «Вау, какая ты горячая»…