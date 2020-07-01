Идеальная семья! Джамала покорила безуречным джинсовым family look с мужем и сыночком

Певица показала семейный фотосет, сделанный незадолго до родов
Джамала совсем недавно снова познала радость материнства – 19 июня она родила второго сыночка Селим-Гирая. Интересное положение ничуть не мешало звезде активно сниматься в фотосетах и запечатлеть прекрасные и неповторимые моменты. Так, она показала стильную семейную фотосессию с мужем Бекиром Сулеймановым и старшим сыночком Эмир-Рахманом, сделанную незадолго до появления на свет его младшего братика.
Вся дружная семья предпочла облачиться с джинсовый family look. На Джамале – платье-накидка из светлого денима с накладными карманами на рукавах и серое платье свободного кроя, на Сеит-Бкире – джинсовая куртка со съемным текстильным капюшоном и штаны с накладными большими карманами, Эмир-Рахман не отстает от папы и позирует в аналогичной одежде.
Поклонники певицы пришли в восторг, наблюдая за счастливой семьей на фото.
Джамала с мужем и сыном не только счастливая, но и модна семья (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала снялась в голливудском фильме вместе с Пирсом Броснаном и другими звездами
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Напомним, что ранее Джамала показала первую фотопрогулку с новорожденным сыночком Селим-Гираем.
Автор: Lite