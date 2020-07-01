Ідеальна сім'я! Джамала підкорила безуречным джинсовим family look з чоловіком і синочком

Джамала зовсім недавно знову пізнала радість материнства – 19 червня вона народила другого синочка Селім-Гірая. Цікаве становище анітрохи не заважало зірці активно зніматися в фотосетах і зберегти прекрасні і неповторні моменти. Так, вона показала стильну сімейну фотосесію з чоловіком Бекіром Сулеймановим і старшим синочком Емір-Рахманом, зроблений незадовго до появи на світ його молодшого братика.

Вся дружна родина вирішила одягнутися з джинсовий family look. На Джамалі – плаття-накидка зі світлого деніму з накладними кишенями на рукавах і сіра сукня вільного крою, на Сеїт-Бкірі – джинсова куртка зі знімним текстильним капюшоном та штани з великими накладними кишенями, Емір-Рахман не відстає від тата і позує в аналогічному одязі.

Шанувальники співачки прийшли в захоплення, спостерігаючи за щасливою родиною на фото.

Джамала з чоловіком і сином не тільки щаслива, але і модна сім'я (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала знялася в голлівудському фільмі разом з Пірсом Броснаном і іншими зірками

Які гарні! Машалла!

Неймовірно красива сім'я від вас прям йде таке добродушність. Щастя Вам, здоров'я і радості

Ви прекрасні! Любимо!

Такі милі

Які ви чудові

Яка ви гарна пара. Вам любові... А синові здоров'я

Які ви гарні і щасливі, а цибулю просто супер. Дуже стильно і вам дуже пасує

Ніжно і Чарівно!

Ідеальна жінка, ідеальна сім'я. Завжди любуюся вами. Хай вас Бог береже

Дуже гарні фото

Які ви гарні, чудові

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала показала першу фотопрогулянку з новонародженим синочком Селім-Гірай.