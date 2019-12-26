Идеальная семья: Алессандра Амбросио засыпала сеть счастливыми фото с любимым и детьми

Алессандра Амбросио – одна из самых популярных моделей в мире, которой удается не только строить успешную карьеру, но и быть счастливой мамой и женой. Правда, со своим бойфрендом Николо Одди, с которым она состоит в отношениях уже больше года, она пока еще не замужем. Но, по всей видимости, долго ждать поклонникам пары не придется. Бизнесмен уже стал членом семьи Алессандры, которого обожают все родственники. А дети Амбросио – 11-летняя Аня Луиза и 7-летний Ноа – просто без ума от нового бойфренда мамы.

Алесандра с семьей (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На рождественские каникулы вся семья отправилась в Калифорнию. Здесь, среди экзотической природы и в компании любимых друзей, они и отметили самый душевный и теплый праздник в году. Алессандра показала украшенный к Рождеству дом, массу блюд, а также из веселые игры всей семьи и прогулки на свежем воздухе. В сториз 38-летняя красавица поделилась и весьма личными видео – они с Николо лежат в кровати, а рядом с ними примостились их домашние любимцы, 2 пса.

Дети Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Поздравления от моей семьи в вашей", – написала модель под фото, где позирует на фоне елки с детьми и возлюбленным. В ответ поклонники засыпали Алессандру пожеланиями и поздравлениями.

Особое внимание в эти дни Алессандра уделила своим детям. Буквально вся страница девушки засыпана фото Ани Луизы и Ноа с разных ракурсов. Что, впрочем, не удивительно. Модель не раз признавалась, что они – ее главная гордость и достижение в жизни. Оба ребенка родились в первом браке модели – с бизнесменом Джейми Мазуром, брак с которым продлился с 2005-го по 2018-й год.

Алессандра и Николо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, недавно экс-"ангел" Victoria’s Secret даже снялась для французского журнала Madame Figaro вместе с детьми. Таким образом, редактора хотели донести главную мысль: совмещать карьеру и материнство вполне реально.