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Девушка рокера: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в эффектном total look

Lite » Мода 20.12.2019 - 20:29
Девушка рокера: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в эффектном total look
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала новый образ

Алессандра Амбросио обожает эффектные наряды. На днях она показала фото из новой рекламной кампании: вместе с брендом обуви Pretty Ballerinas она разработала линейку, которая сможет идеально дополнить любой праздничный образ. На своей странице она продемонстрировала завершенный лук: черное платье с летящей юбкой, туфли на низком ходу и массивные серьги с камнями. Если вы до сих пор не можете придумать, что надеть на торжество, то смело вдохновляйтесь Алессандрой.

Девушка рокера: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в эффектном total look

Девушка рокера: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в эффектном total look

Девушка рокера: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в эффектном total lookАлессандра и Изабели (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад модель решила показать, что образы бунтарские она любит не меньше вечерних утонченных. В компании любимой подруги и коллеги – бразильской модели Изабели Фонтаны – Амбросио отправилась на музыкальный фестиваль MDL Beast. Обе девушки выбрали total black. Алессандра надела кожаный комбинезон с широкими брюками и поясом на талии. Под него она надела черный гольф, а сверху – такого же оттенка пальто. Завершали лук серьги-кольца, кожаные ботинки, а также макияж с подведенными каялом глазами и ярко-красный маникюр.

Девушка рокера: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в эффектном total look

Алессандра обожает эффектные образы (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Похожий образ примерила и Изабели: кожаный комбинезон, ботинки и черное пальто, которое разбавили крупные серьги и высокий хвост. Модели сделали несколько кадров, демонстрируя, что они намерены веселиться всю ночь. «Восхитительное время на MDL Beast», – написала Алессандра. В сториз она показала выступление нескольких команд и свои зажигательные танцы.

Девушка рокера: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в эффектном total look

Макияж она выбрала соответсвующий (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, Алессанра – завсегдатай музыкальных фестивалей по всему миру. Она готова гулять в компании друзей дни напролет. Один из любимых мероприятий для модели – популярный среди знаменитостей фестиваль Коачелла. Модель старается не пропускать и года, каждый раз демонстрируя также и массу необычных нарядов.

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