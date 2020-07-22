Идеальная пара: Виктория Бекхэм умилила романтичным фото с любимым мужем

Виктория и Дэвид Бекхэм – пара, которая давно заслужила статус идеальной. Супруги недавно отметили 21 год совместной жизни, но романтика в их отношениях, похоже, не исчезнет никогда. Виктория часто показывает совместные снимки с Дэвидом, в которых трогательно признается ему в любви. А семейные уютные фото и вовсе – мастехэв блога британской иконы стиля и экс-перчинки. Не менее трогательным получился и новый пост популярного дизайнера. Виктория показала фото, на котором Дэвид держит ромашки, которые преподнес любимой жене. «Поцелуи», – написала она под милым фото и отметила Дэвида.

Дэвид преподнес любимой цветы (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Поклонники Виктории оставили под снимком массу приятных комментариев. Большинство из них признаются, что обожают пару и считают их лучшей в мире. «Моя любимая пара», «Это так прекрасно», «Супер пара», «Вау, як гарно», «Как же это мило», «Так очаровательно», «Любовь в воздухе», «Обычно я никогда не комментирую, я только смотрю… Но это фото просто абсолютно прекрасно», «Ох, мое сердце», «Идеально»…

Дэвид и Виктория (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Виктория и Дэвид воспитывают четырех детей. Старший из них – Бруклин – недавно объявил о своей женитьбе на наследнице американского предпринимателя Нельсона Пельтца. Счастливые родители невероятны рады выбору своего сына: они, похоже, просто в восторге от Николь. Как Виктория, так и Дэвид поспешили сообщить о важном событии на своих личных страницах. А затем выбрали молодоженам роскошный подарок – дом в Лондоне. Видимо, чтобы Бруклин и Николь не забывали навещать их в Великобритании. По слухам, пара собирается жить в Калифорнии, на родине невесты.