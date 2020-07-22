Ідеальна пара: Вікторія Бекхем розчулила романтичним фото з коханим чоловіком

Вікторія і Девід Бекхем – пара, яка давно заслужила статус ідеальної. Подружжя нещодавно відзначило 21 рік спільного життя, але романтика в їх відносинах, схоже, не зникне ніколи. Вікторія часто показує спільні знімки з Девідом, в яких зворушливо зізнається чоловіку в любові. А затишні сімейні фото і зовсім – мастехэв блогу британської ікони стилю і екс-перчинки. Не менш зворушливим вийшов і новий пост популярного дизайнера. Вікторія показала фото, на якому Девід тримає ромашки, які подарував коханій дружині. «Поцілунки», – написала вона під милим фото і зазначила Девіда.

Девід підніс коханій квіти (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники Вікторії залишили під знімком масу приємних коментарів. Більшість з них зізнаються, що обожнюють пару і вважають їх кращою в світі. «Моя улюблена пара», «Це так прекрасно», «Супер пара», «Вау, як гарно», «Як же це мило», «Так чарівно», «Кохання в повітрі», «Зазвичай я ніколи не коментую, я тільки дивлюся... Але це фото просто чудово», «Ох, моє серце», «Ідеально»...

Девід і Вікторія (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, Вікторія і Девід виховують чотирьох дітей. Старший з них – Бруклін – нещодавно оголосив про своє одруження на спадкоємиці американського підприємця Нельсона Пельтца. Щасливі батьки неймовірні раді за свого сина: вони, схоже, просто в захваті від Ніколь. Як Вікторія, так і Девід поспішили повідомити про важливу подію на своїх особистих сторінках. А потім вибрали молодятам розкішний подарунок – будинок у Лондоні. Мабуть, щоб Бруклін і Ніколь не забували відвідувати їх у Великобританії. За чутками, пара збирається жити в Каліфорнії, на батьківщині нареченої.