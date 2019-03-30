"Идеальная пара": Слава Каминская очаровала сеть нежным фото с мужем

Певица позировала в эффектном красном наряде
Слава Каминская из группы "НеАнгелы", которая недавно похвасталась результатами похудения с помощью интервального голодания, растрогала своих поклонников нежным снимком с супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Эффектное фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото артистка позирует в ярком красном брючном костюме, а муж нежно обнимает ее сзади за талию и плечо.
Слава сопроводила публикацию лишь двумя сердечками, явно намекая на их любовь.
Фото: Слава Каминская с мужем (instagram.com/babaslavka)
Поклонники оставили много умиленных комментариев, отмечая, что Каминские - очень красивая и просто-таки идеальная пара. Некоторые также выразили мнение, что на этом фото Слава похожа на актрису Ольгу Сумскую.
Напомним, Слава из НеАнгелов рассказала о желанной пластической операции. Артистка призналась, что как-то задумывалась о пластической операции в области ягодиц.
Отметим, что Слава Каминская часто балует поклонников стильными выходами. К примеру, недавно певица вдохновила подписчиков идеальным весенним луком, примерив костюм из зеленого бархата, пальто с меховым воротником и романтичную блузу. Славу даже назвали в шутку "барыней".