"Ідеальна пара": Слава Камінська зачарувала мережу ніжним фото з чоловіком

Слава Камінська з групи "НеАнгели", яка нещодавно похизувалася результатами схуднення за допомогою інтервального голодування, зворушила своїх шанувальників ніжним знімком з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Ефектне фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото артистка позує в яскравому червоному брючному костюмі, а чоловік ніжно обіймає її ззаду за талію і плече.

Слава супроводила публікацію лише двома сердечками, явно натякаючи на їх любов.

Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що Камінські - дуже красива і просто-таки ідеальна пара. Деякі також висловили думку, що на цьому фото Слава схожа на актрису Ольгу Сумську.

"На Сумську схожі:)"

"Дуже красива пара"

"Сім'я !!! Щасти Вам у всьому!!!"

"Чарівні!"

"Нереально круті. Гарний приклад працьовитих і талановитих людей. Захоплююся вами!"

"Тут ви чимось на Ольгу Сумську схожі)"

"Дуже гарна пара"

"Які Ви з чоловіком красиві"

"Ідеальна пара, завжди милуюся вами"

"Ви прекрасна пара!"

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів розповіла про бажану пластичну операцію. Артистка зізналася, що якось замислювалася про пластичну операцію в області сідниць.

Зазначимо, що Слава Камінська часто балує шанувальників стильними виходами. Приміром, нещодавно співачка надихнула передплатників ідеальним весняним луком, примірявши костюм із зеленого оксамиту, пальто з хутряним коміром і романтичну блузу. Славу навіть назвали жартома "баринею".