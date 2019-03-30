"Ідеальна пара": Слава Камінська зачарувала мережу ніжним фото з чоловіком

Співачка позувала у ефектному червоному вбранні
Слава Камінська з групи "НеАнгели", яка нещодавно похизувалася результатами схуднення за допомогою інтервального голодування, зворушила своїх шанувальників ніжним знімком з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Ефектне фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото артистка позує в яскравому червоному брючному костюмі, а чоловік ніжно обіймає її ззаду за талію і плече.
Слава супроводила публікацію лише двома сердечками, явно натякаючи на їх любов.
Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/babaslavka)
Шанувальники залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що Камінські - дуже красива і просто-таки ідеальна пара. Деякі також висловили думку, що на цьому фото Слава схожа на актрису Ольгу Сумську.
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів розповіла про бажану пластичну операцію. Артистка зізналася, що якось замислювалася про пластичну операцію в області сідниць.
Зазначимо, що Слава Камінська часто балує шанувальників стильними виходами. Приміром, нещодавно співачка надихнула передплатників ідеальним весняним луком, примірявши костюм із зеленого оксамиту, пальто з хутряним коміром і романтичну блузу. Славу навіть назвали жартома "баринею".