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"Ідеальна пара": Слава Камінська зачарувала мережу ніжним фото з чоловіком


Співачка позувала у ефектному червоному вбранні

Слава Камінська з групи "НеАнгели", яка нещодавно похизувалася результатами схуднення за допомогою інтервального голодування, зворушила своїх шанувальників ніжним знімком з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Ефектне фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото артистка позує в яскравому червоному брючному костюмі, а чоловік ніжно обіймає її ззаду за талію і плече.

Слава супроводила публікацію лише двома сердечками, явно натякаючи на їх любов.

Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники залишили багато зворушених коментарів, відзначаючи, що Камінські - дуже красива і просто-таки ідеальна пара. Деякі також висловили думку, що на цьому фото Слава схожа на актрису Ольгу Сумську.

  • "На Сумську схожі:)"
  • "Дуже красива пара"
  • "Сім'я !!! Щасти Вам у всьому!!!"
  • "Чарівні!"
  • "Нереально круті. Гарний приклад працьовитих і талановитих людей. Захоплююся вами!"
  • "Тут ви чимось на Ольгу Сумську схожі)"
  • "Дуже гарна пара"
  • "Які Ви з чоловіком красиві"
  • "Ідеальна пара, завжди милуюся вами"
  • "Ви прекрасна пара!"

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів розповіла про бажану пластичну операцію. Артистка зізналася, що якось замислювалася про пластичну операцію в області сідниць.

Зазначимо, що Слава Камінська часто балує шанувальників стильними виходами. Приміром, нещодавно співачка надихнула передплатників ідеальним весняним луком, примірявши костюм із зеленого оксамиту, пальто з хутряним коміром і романтичну блузу. Славу навіть назвали жартома "баринею".

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