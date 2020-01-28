ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Идеальная пара: дочь Веры Брежневой показала редкий кадр с любимым

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 10:56
Идеальная пара: дочь Веры Брежневой показала редкий кадр с любимым
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Влюбленные не слишком часто афишируют свои отношения на публику

Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, которая полгода назад рассекретила своего бойфренда по имени Мэтт Кэннон и романтично призналась ему в любви, не очень активно ведет страничку в соцсетях и поэтому, как развиваются отношения пары, проследить практически не возможно. Соня живет и учиться в США, поэтому ее частная жизнь скрыта от украинских СМИ, что оставляет возможность девушке оставаться без излишнего внимания прессы.

Однако, совсем недавно дочь знаменитой певицы все же намекнула в Instagram, что на любовном фронте у нее все отлично и отношения с Мэттом стремительно развиваются, ведь парочка проводит вместе праздники и даже имеет совместные спортивные пристрастия.

Например, влюбленные поделились совместным фото с новогодних праздников, на котором, кстати, можно заметить колечко на безымянном пальчике Сони, о происхождении которого дочь Брежневой пока молчит.

Идеальная пара: дочь Веры Брежневой показала редкий кадр с любимым

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

А в сториз был опубликован менее официальный момент, трогательные объятия Сони и Мэтта. На снимке они находятся в людном месте, возле аттракционов, и влюбленно смотрят друг другу глаза так, как-будто они одни в этом парке развлечений и никто не может нарушить нежность момента.

Идеальная пара: дочь Веры Брежневой показала редкий кадр с любимымФото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Стоит отметить, что подписчики Сони утверждают, что украино-американские Ромео и Джульетта поражают их внешним сходством, о чем можно прочесть в комментариях под одним из фото на ее странице:

  • Похожи так
  • идеальная пара!
  • Вы так похожи!!
  • Классная пара, вы как Инь и Янь, противоположности. Но отлично выглядите вместе!
  • Вы так похожи

Стоит отметить, что недавно Соня Киперман, дочь Веры Брежневой порадовала поклонников пляжным кадром со своим бойфрендом.

Кроме того, можно увидеть пикантный кадр, сделанный Соней, на котором она призывно оголила некоторые части тела.

Ты заболела?: Вера Брежнева нарвалась на критику из-за неудачного образа Комплексы оставила позади: Брежнева сделала признание о слабых сторонах и уверенности в себе
Новости Украины Вера БрежневаСоня Киперман
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь