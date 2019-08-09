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Идеальная мама и жена: Ким Кардашьян растрогали сеть милыми фото с мужем и детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 18:56
Идеальная мама и жена: Ким Кардашьян растрогали сеть милыми фото с мужем и детьми
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда порадовала новыми семейными кадрами

Ким Кардашьян сейчас как никогда занята карьерой – знаменитость запускает очередную линию косметики Matte Cocoa Collection своего бренда KKW Beauty. Напомним, новая коллекция посвящена 90-м и поступит в продажу уже скоро – 16 августа. Также звезда старательно изучает законодательную систему – она всерьез увлеклась адвокатской деятельностью и намерена отстаивать права несправедливо осужденных. Казалось бы, откуда у знаменитой красотки время на семью? Но Ким давно доказала, что родные у нее всегда на первом месте.  

Идеальная мама и жена: Ким Кардашьян растрогали сеть милыми фото с мужем и детьмиКим в новой рекламной кампании своего бренда (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Недавно она с мужем, рэпером и бизнесменом Канье Уэстом, а также детьми отправилась в Японию. Вместе с 6-летней Норт и 3-летним Сейнтом они посещают достопримечательности и наслаждаются новыми впечатлениями. Несколько часов назад Ким опубликовала еще одну порцию семейных кадров.

Идеальная мама и жена: Ким Кардашьян растрогали сеть милыми фото с мужем и детьмиИдеальная мама и жена: Ким Кардашьян растрогали сеть милыми фото с мужем и детьмиНовый необычный образ Ким (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Для прогулки все выбрали весьма стильные наряды. Ким примерила темные брюки с принтом в японском стиле, которые дополнила черным топом с открытой спиной и босоножками на высоком каблуке, которые периодически снимала. Канье надел самый практичный вариант из всех возможных: серые брюки и светло-серую толстовку с капюшоном, а также бежевые ботинки на шнуровке.

Идеальная мама и жена: Ким Кардашьян растрогали сеть милыми фото с мужем и детьми

Стильные и счастливые (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Сын знаменитостей, как и отец, выбрал наряд в духе настоящих мужчин – меньше пафоса, больше комфорта. Малыш ходил по музеям и выставкам в черной футболке и шортах ниже колен, а также шлепанцах. Но самой яркой, как обычно, оказалась Норт, которая уже претендует на знамение мини-иконы стиля.

Идеальная мама и жена: Ким Кардашьян растрогали сеть милыми фото с мужем и детьмиНорт –  удущая звезда соцсетей (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Девочка примерила широкие атласные брюки зеленого оттенка, а также футболку с отделкой из желтых перьев. На ногах у нее красовались желтые шлепанцы на танкетке, также с перьями, а через плечо она надела серебристую сумку в виде кобуры. Завершала образ ее любимая прическа – два пучка-рожка. Разумеется, Норт, получила массу комплиментов от фолловеров Ким. Впрочем, как и все остальные члены семьи.

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