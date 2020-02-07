Идеальная компания: Вера Брежнева показала, с кем отпраздновала день рождения

Бывшая участница группы ВИА Гра Вера Брежнева старается не обращать внимания на гуляющие в прессе слухи о своем расставании с мужем Константином Меладзе и просто наслаждаться жизнью. Сейчас певица, которая недавно сделала признание о слабых сторонах и уверенности в себе, отдыхает в Италии в компании самых любимых людей. 3 февраля у артистки был день рождения - ей исполнилось 38 лет.

Вера отпраздновала его в крутом отеле в Италии в окружении Доломитовых Альп и поделилась атмосферными снимками в Instagram. Она устроила семейную вечеринку в компании любимого мужа, младшей дочери Сары и своих сестер с семьями.

По словам знаменитости, этот день получился именно таким, как она хотела.

Фото: Вера Брежнева с семьей (instagram.com/ververa)

"Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте ... я , как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере. Единственный минус нашей большой компании - это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо. зато с нами весело ))

Я долго выбирала место, где мы могли бы получить максимум удовольствия за 2 дня и нашла новый отель ( обожаю свежие отели ). В итоге не хотели уезжать... хоть и пришлось. постаралась в карусели передать этот волшебный день", - рассказала счастливая Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

А на закуску она порелаксировала в большом открытом бассейне с невероятным видом на горы.

"Открытый тёплый бассейн 3го февраля - нет слов. мой день удовольствий", - прокомментировала певица кадры в купальнике.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры тут же принялись поздравлять артистку с прошедшим днем рождения и оставили ей много душевных отзывов.

С днём рождения, Вера! Будьте счастливы! Кто, если не Вы?

Красивая и умная, с днем рождения водолей)

С днём рождения неповторимая Вера

Вера,вы не реальная красотка!всего самого наилучшего вашей семье!

С прошедшим, любимая наша. самая лучшая!

С Днем Рождения кумир. Светите и освещайте!

Сказочная красота

С днем рожденья ))) здоровья Вам и всем в Вашей семье !

С прошедшим с днём рождения. Хорошо когда близкие люди рядом

Если люди на фото счастливы, они уже вышли хорошо. прекрасная большая семья, это лучшее что может быть

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, что на Рождество Вера Брежнева опубликовала душевное фото своей большой и дружной семьи.