Идеальная дочь: Виктория Бекхэм засыпала сеть трогательными фото с 8-летней Харпер

Виктория Бекхэм – не только успешная бизнесвумен, но и любящая мама. Всех своих четверых детей – 20-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 14-летнего Круза и 8-летнюю Харпер Севен – она часто показывает в своем микроблоге. Но, пожалуй, самые трогательные кадры получаются именно с дочерью. Что не удивительно, ведь Харпер – настоящая любимица звездной мамы, да и всех остальных членов семьи.

Харпер Севен увлекается чтением (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Последние пару дней Виктория буквально засыпала сеть кадрами с девочкой. На одном фото Харпер лежит в постели, увлеченно читая книжку. «Моя идеальная ночь. Чтение с Харпер Севен. Поцелуи от нас обеих», – написала умиленная мама. Второй кадр получился не менее забавным. Девочка уже сидит за завтраком за столом: причесанная, в рубашке и жилете, и все так же не выпускаю книгу из рук. «Не так общительна сегодня утром, но приятно видеть, что Харпер Севен так наслаждается своей новой книгой! Поцелуи», – добавила Виктория.

Дэвид обожает фото с детьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

К слову, знаменитый папа семьи – Дэвид Бекхэм – также долго не выдерживает без кадров с семьи. Недавно он показал серию кадров с катка с Харпер Севен, а также трогательные фото с Крузом. На день же благодарения семейство Бекхэм, как всегда, устроило торжество в своих лучших традициях – Виктория, Дэвид и все дети собрались вместе на семейный ужин, а после выложили счастливое фото в соцсети.

На празднике семья всегда вместе (instagram.com/davidbeckham)

Дэвид выложил в этот день архивный кадр из Америки, где также позирует вся семья. «С Днем Благодарения всем, празднующим сегодня. Я благодарен за столько удивительных воспоминаний в США…», – добавил он.