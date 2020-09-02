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Идеальная: 46-летняя Виктория Бекхэм очаровала сеть натуральной красотой

Среда 02 сентября 2020 19:31
Идеальная: 46-летняя Виктория Бекхэм очаровала сеть натуральной красотой
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория демонстрирует свою неувядающую красоту

Виктория Бекхэм продемонстрировала новое фото в темно-синем платье, которое уже показывала поклонникам ранее. Но теперь знаменитая красавица сделала акцент на макияже, который выполнила с помощью продуктов собственного бьюти-бренда. На новом селфи она показала лицо крупным планом: дизайнер смотрит в окно задумчиво, с легким прищуром. В подписи знаменитость отметила, что мейк-ап она сделала своими любимыми продуктам, а именно сатиновым каялом.

Идеальная: 46-летняя Виктория Бекхэм очаровала сеть натуральной красотой

Образ Виктории высоко оценила сеть (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Образ супруги Дэвида Бекхэма получился гармоничным и ярким. В сочетании с ярко-синим платьем легкая дымка на глазах смотрелась более чем выигрышно. В дополнение к луку она подобрала кольцо с крупным камнем. Безупречный аутфит заслужил массу похвал от публики. Особенно всех привлек свежий и молодой вид Виктории, которая известна своей неувядающей красотой. К слову, звезда уверяет, что не приемлет никаких пластических вмешательств в свою внешность. И ее молодость – заслуга хороших ген, правильного питания, водного режима и грамотного ухода.

Идеальная: 46-летняя Виктория Бекхэм очаровала сеть натуральной красотойСемья отметила день рождения Ромео (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Самая идеальная личность навсегда», «Очень красивая», «Ты просто идеал», «Мое вдохновение», «Удивительная», «Натуральная красота», «Очаровательная», «Очень хорошо», «Ромео просто твоя копия, Виктория», «Идеал», – такие комментарии все продолжают писать фолловеры иконы стиля.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала массу снимков сына Ромео, который на днях отметил свое 18-летие. В честь праздника звезда запостила часть архивных кадров, начиная с рождения ребенка и до знаковой даты. А позже показала, как весело всей семьей они отметили торжество.

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Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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