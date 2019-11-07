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Красота по наследству: Синди Кроуфорд показала редкие кадры с мамой и дочерью

Lite » Мода 07.11.2019 - 21:32
Красота по наследству: Синди Кроуфорд показала редкие кадры с мамой и дочерью
Синди Кроуфорд с дочерью (фото: instagram.com/cindycrawford)

Три поколения женщин семьи просто прекрасны

Культовая модель Синди Кроуфорд часто делится семейными кадрами с мужем Рэнди Гербером, а также детьми: 20-летним Пресли, а также 18-летней Кайей. Но в этот раз она подготовила по-настоящему трогательный пост, где продемонстрировала сразу три поколения женщин знаменитого семейства.

Красота по наследству: Синди Кроуфорд показала редкие кадры с мамой и дочерьюКрасота по наследству: Синди Кроуфорд показала редкие кадры с мамой и дочерьюСинди с мамой и дочкой (фото: instagram.com/cindycrawford)

Синди позирует с мамой, Дженнифер Сью Крофорд-Молуф, а также Кайей. Вместе они собрались ради торжественного обеда, устроенного организацией Women's Guild Cedars-Sinai. Синди опубликовала фото, где они с мамой готовятся к выходу: женщины сидят на диване с бигуди и за чашечкой чая, наслаждаясь беседой и обществом друг друга. На втором фото они уже демонстрируют образы для вечера.

Синди выбрала элегантный лук: терракотового оттенка юбка-карандаш с тонким поясом, а также черная блуза со спущенной линией плеч и пышными рукавами. Завершали образ черные утонченные босоножки, а также макияж в натуральных тонах. Кайа надела бледно-сиреневого оттенка платье с пышными рукавами-фонариками, глубоким V-образным вырезом и рядом пуговиц посередине, дополнив его босоножками с тонкими ремешками. Благодаря макияжу она стала еще больше походить на свою звездную маму. А Дженнифер блистала в закрытом платье темно-зеленого оттенка с пышной юбкой, образ самой старшей из красавиц дополнил платок на шее, а также босоножки на устойчивой подошве.

Красота по наследству: Синди Кроуфорд показала редкие кадры с мамой и дочерью

"Такой особенный день, проведенный с моей мамой и дочерью", – написала Синди (фото: instagram.com/cindycrawford)

На ивенте Синди, Дженнифер и Кайя держались вместе, фотографировались и выглядели счастливыми и полными гордости. Интересно, что мама культовой модели 90-х по профессии медсестра, а организация занимается исследованием в сфере здравоохранения. Так что ивент был ей интересен с профессиональной точки зрения, в том числе.

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