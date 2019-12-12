Вечно молодая: 53-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройным телом в эффектном наряде

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель учит носить яркие вещи

Синди Кроуфорд – культовая модель 90-х, которая и сегодня является одной из самых красивых женщин планеты. 53-летняя звезда участвует в съемках, сотрудничает со многими компаниями, а также посещает различные мероприятия. Причем на них старается подобрать максимально стильные и яркие наряды, которые подчеркивают ее природные данные и достоинства по-прежнему стройной фигуры.

Фиолетовый к лицу Синди (фото: instagram.com/cindycrawford)

На днях в Техасе состоялась вечеринка от компании Silestone, амбассадором которой является супермодель уже давно. На мероприятие она пришла в пурпурного оттенка платье с V-образным вырезом, летящими рукавами и запахом, украшенном на талии широким черным плетеным поясом. Идеальным дополнением к нему стали изысканное черное колье, крупные серьги, а также босоножки на высоком каблуке. Макияж она сделала вечерний, с яркими тенями, а укладку – легкой и пышной. Синди была в приподнятом настроении, много смеялась и фотографировалась. Как лицо бренда, она выступила с речью.

Синди на вечеринке (видео: instagram.com/cindycrawford)

В своем микроблоге она опубликовала забавное фото с вечера, написав: "Начинаем отпуск с @silestonebycosentino". "Восхитительна", "что за прекрасная леди", "восхитительное тело, прекрасные ноги", "ты всегда королева", "готов поспорить, все богини любви и красоты просят у вас совета", "выглядишь просто очаровательно…", – не устают восхищаться поклонники вечно молодой звезды.

Культовая модель 90-х по-прежнему хороша (фото: instagram.com/cindycrawford)

Также недавно Синди опубликовала серию фото из немецкого Harper’s BAZAAR. В съемке она продемонстрировала массу стильных образов для холодного времени года. На обложке она примерила белое пальто с высоким воротом, а для фотосессии – пальто бежевого оттенка, широкие белые брюки, накидку с бахромой… Образы получились по-настоящему уютными и стильными. Стоит взять на вооружение при составлении гардероба!