Идеал женщины: Моника Беллуччи поразила красотой и молодостью в новой съемке

Моника Беллуччи, которая несколько месяцев назад рассталась с молодым любовником, с головой ушла в работу. 55-летняя актриса участвует в съемках, путешествует по миру с премьерами сразу нескольких фильмов, а также участвует в различных светских ивентах. Не оставляют в покое одну из самых красивых женщин планеты и модные бренды.

Моника в новой съемке (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На днях итальянская кинодива представила новую коллаборацию с известной по всему миру маркой Dolce & Gabbana. Моника опубликовала в своем микроблоге фото, где позирует в черном с золотыми узорами пальто. Макияж ей сделали с акцентом на бордовые губы, упругую кожу и выразительный взгляд, а волосы убрали от лица, зачесав наверх. Такой образ женщины-вамп весьма приглянулся поклонникам красавицы. Буквально за несколько часов они засыпали пост восторженными комментариями, называя «идеалом женщины», «самой красивой в мире», «восхитительной богиней» и просто «непревзойденной».

Моника в 55 выглядит просто сногсшибательно (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Интересно, что новую съемку в это же время представила и Тина Кунаки. Она блистает в похожем образе роковой красотки. Юная супруга Венсана Касселя снимается в новой фотоссессии вместе с французским исполнителем Dadju. Девушка показала фолловерам селфи с гримерки, где позирует в белой блузе и цвета топленого молока спортивных брюках. Дополняет образ яркий макияж с алыми губами и розовыми тенями. Волосы, и без того объемные, взбиты и уложены в максимально пышную укладку.

Тина в новой фотосесии (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, между двумя женщинами Венсана – бывшей и нынешней – нет никакой вражды. По крайней мере об этом свидетельствуют посты Тины – как-то жена Касселя опубликовала у себя в сториз фото с Моникой с Венецианского фестиваля и поставила сердечко. Моника же в присутствии бывшего супруга и его жены вела себя мило и сдержанно.