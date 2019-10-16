Ідеал жінки: Моніка Беллуччі вразила красою та молодістю у новій зйомці

Моніка Беллуччі, яка кілька місяців тому розлучилася з молодим коханцем, з головою пішла в роботу. 55-річна актриса бере участь у зйомках, подорожує по світу з прем'єрами одразу декількох фільмів, а також бере участь у різних світських івентах. Не залишають у спокої одну з найкрасивіших жінок планети і модні бренди.

Моніка в новій зйомці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Днями італійська кінодіва представила нову колаборацію з відомою по всьому світу маркою Dolce & Gabbana. Моніка опублікувала у своєму мікроблозі фото, де позує в чорному з золотими візерунками пальто. Макіяж їй зробили з акцентом на бордові губи, пружну шкіру і виразний погляд, а волосся прибрали від лиця, зачесавши нагору. Такий образ жінки-вамп дуже сподобався шанувальникам красуні. Буквально за кілька годин вони засипали пост захопленими коментарями, називаючи «ідеалом жінки», «найкрасивішою в світі», «чудовою богинею» і просто «неперевершеною».

Моніка в 55 виглядає просто чудово (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Цікаво, що нову зйомку в цей же час представила і Тіна Кунакі. Вона блищить у схожому образі фатальної красуні. Юна дружина Венсана Касселя знімається в новій фотоссессии разом з французьким виконавцем Dadju. Дівчина показала фоловерам селфі з гримерки, де позує в білій блузі і кольору топленого молока спортивних штанях. Доповнює образ яскравий макіяж з червоними губами і рожевими тінями. Волосся, і без того об'ємне, збите і покладене в максимально пишну зачіску.

Тіна в новій фотосесії (фото: instagram.com/tinakunakey)

До речі, між двома жінками Венсана – колишньою і нинішньою – немає ніякої ворожнечі. Принаймні про це свідчать пости Тіни – якось дружина Касселя опублікувала у себе в сторіз фото з Монікою з Венеціанського фестивалю і поставила сердечко. Моніка ж у присутності колишнього чоловіка і його дружини вела себе мило і стримано.