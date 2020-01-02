Идеал отношений: Ким Кардашьян покорила сеть новым романтичным фото с мужем

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда трогательно поздравила всех с Новым годом

Ким Кардашьян, которая никогда не упускает случая выразить свою любовь мужу, в этот раз особенно постаралась. В честь наступившего Нового года она опубликовала романтичное фото с Канье Уэстом. На художественно снятом кадре Ким нежно целует супруга, который лежит на каменном выступе. «Много любви в 2020 году», – написала знаменитая красавица под постом.

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Такое фото стало настоящим вдохновением для фолловеров 39-летней дивы. Поклонники оценили пост в более 2-х миллионов лайков и тысячами комментариев. Они не устают восхищаться парой и их чувствами, которые, кажется, со временем только крепнут.

Напомним, пара стала встречаться в 2012-м году. А в 2014-м Канье сделал Ким официальное предложение. В семье подрастает четверо детей: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, Чикаго, которой вскоре исполнится 2 года, а также Псалм, который в мае наступившего года отпразднует свой первый день рождения.

Семья Кардашьян-Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким и Канье, несмотря на занятость (оба много времени посвящают рабочим проектам и бизнесу), уделяют семье много времени и всегда подчеркивают, что дети и домашний очаг – самое важное для них. Супруги стараются отмечать все праздники в кругу близких, в отпуск всегда берут малышей, а также не забывают радовать поклонников повседневными милыми кадрами. К примеру, как Ким, так и Канье часто публикуют фото с детьми.

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Особенно преуспела в этом Ким, которая обожает восхищаться красотой и талантом к дизайну одежды старшей дочери, «живым» характером старшего сына, а также тем, какими хорошенькими и покладистыми растут ее младшие дети. Поэтому поклонники знаменитости давно привыкли видеть в ней не только бизнесвумен и звезду в провокационных образах, а любящую жену и заботливую мать.