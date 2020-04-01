"И тут меня перемкнуло": Леся Никитюк вновь вышла в прямой эфир с Джаредом Лето

Леся Никитюк продолжает интриговать поклонников своими “романтическими историями”. Похоже, что карантин и самоизоляция запомнятся Лесе не только отсутствием работы, но и некоторыми положительными моментами. Буквально неделю назад Никитюк похвасталась уникальным звонком от своего кумира — телеведущей в прямом эфире позвонил актер Джаред Лето! При этом Леся не скрывает — она уже давно неравнодушна к Джареду. И тут — такой подарок! Вчера, 31 марта судьба подбросила Лесе очередной сюрприз. И вновь телеведущей позвонил Джаред Лето.

На этот раз Леся подготовилась! Во время первого звонка Джаред буквально застал украинскую телеведущую врасплох. Никитюк после тренировки не успела привести себя в порядок. При этом во время звонка она вообще была в ванной и присела на пол. От неожиданности Леся забыла английский и даже не знала, что сказать своему кумиру. Украинская ведущая лишь проговорила на русском: “Джаред, это ты? Ну ты дурачок! Ты мне позвонил!” За эту фразу Лесе до сих пор стыдно.

Чтобы не повторять прошлых ошибок, Никитюк решила подготовиться к звонку. Накрасила ресницы и даже надела широкополую черную шляпу.

“Друзья, сегодня я надела шляпу, накрасила свои три ресницы, — как всегда, с юмором отмечает Никитюк. — Зашла опять к Джареду в эфир и он опять мне позвонил. И тут меня перемкнуло”.

В общем, эфир длился совершенно недолго.

“Привет! Это опять ты. Только на тебе уже шляпка, улыбка”, — прокомментировал “возвращение” Леси Джаред Лето.

Однако для Леси это был уже второй эфир, поэтому Джаред быстро с ней попрощался. Отметим, что во время карантина Лето решил выходить в прямые эфиры со своими поклонниками по всему миру. Чтобы как-то сблизиться в этот непростой период.

“Короче, я решила поменять фотку профиля в надежде, что он мне опять позвонит и я спою ему песню, которую я написала для него… Не сработало! Сейчас поменяю имя… Оно не меняется! Ладно, ну что же, Джаред, я ложусь спать. Будем на связи, короче”, — шутит Леся.