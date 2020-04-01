"І тут мене перемкнуло": Леся Нікітюк знову вийшла в прямий ефір з Джаредом Лето

Леся Нікітюк продовжує інтригувати шанувальників своїми "романтичними історіями". Схоже, що карантин і самоізоляція запам'ятаються Лісі не тільки відсутністю роботи, але і деякими позитивними моментами. Буквально тиждень тому Нікітюк похвалилася унікальним дзвінком від свого кумира — телеведучій в прямому ефірі зателефонував актор Джаред Лето! При цьому Леся не приховує — вона вже давно небайдужа до Джареда. І тут — такий подарунок! Вчора, 31 березня доля підкинула Лесі черговий сюрприз. І знову телеведучій подзвонив Джаред Лето.

На цей раз Леся підготувалася! Під час першого дзвінка Джаред буквально застав українську телеведучу зненацька. Никитюк після тренування не встигла привести себе в порядок. При цьому під час дзвінка вона взагалі була у ванній і сіла на підлогу. Від несподіванки Леся забула англійську і навіть не знала, що сказати своєму кумиру. Українська провідна лише промовила російською: “Джаред, це ти? Ну ти дурник! Ти мені подзвонив!" За цю фразу Лесі досі соромно.

Щоб не повторювати минулих помилок, Нікітюк вирішила підготуватися до дзвінка. Нафарбувала вії і навіть одягла крислатий чорний капелюх.

“Друзі, сьогодні я одягла капелюх, нафарбувала свої три вії, — як завжди, з гумором зауважує Нікітюк. — Зайшла знову до Джареда в ефір і він знову мені зателефонував. І тут мене перемкнуло".

Загалом, ефір тривав зовсім недовго.

“Привіт! Це знову ти. Тільки на тобі вже капелюшок, посмішка", — прокоментував "повернення" Лесі Джаред Літо.

Однак для Лесі це був вже другий ефір, тому Джаред швидко з нею попрощався. Зазначимо, що під час карантину Літо вирішив виходити в прямі ефіри зі своїми шанувальниками по всьому світу. Щоб якось зблизитися в цей непростий період.

“Коротше, я вирішила поміняти фотку профілю в надії, що він мені знову зателефонує і я заспіваю йому пісню, яку я написала для нього... Не спрацювало! Зараз поміняю ім'я... Воно не змінюється! Гаразд, ну що ж, Джаред, я лягаю спати. Будемо на зв'язку, коротше", — жартує Леся.