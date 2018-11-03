"И это мама трех детей?": Седокова с сочными арбузами "впечатлила" соцсеть

Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Снимок певицы вызвал шквал эмоций у подписчиков

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно рассказала о своем "запрещенном" клипе, показала новое фото с отдыха. Отметим, что звезда находится в ОАЭ. Исполнительница в откровенном купальнике, оголяющим бюст, сидит на шезлонге рядом с тарелкой арбуза.

Снимок вызвал неоднозначную реакцию со стороны подписчиков. Некоторые считают, что фото слишком вульгарное, другие же убеждены, что Анна - красотка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Что за порнушка на каждом фото пошла у вас. Скоро и инста заблокирует Аню. Анечка, хватит, пожалуйста. Вами детки восхищаются, а вы им тити показываете. И мне вы оч нравитесь...НО.....в приличных воспитанных семьях табу", - написала elenavladimirovna1.

"Шикарная грудь у тебя", - отметил dim0512.

"У вас сосок виднеется, пардон", - прокомментировал valeros1979.

"Аня, серьезные мужчины предпочитают серьезных и скромных женщин. А вы слишком себя выставляете, кроме сисек и жопки нет ничего. Так и будут вас матросить и бросать. Задумайтесь. Хотя репутация ваша уже испорчена...", - написала tc.yulia.

"Какие же у тебя милые формы", - уверен yaroslavchernai.

"И это мама трех детей?" - спросила lena77.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Фото: Анна Седокова на отдыхе в ОАЭ (instagram.com/annasedokova)

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым и призналась, что в настоящее время у нет парня.

Перед этим Седокова рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Артистка утверждает, что главное в отношениях - это внимание и забота.