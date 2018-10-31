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Анна Седокова прокомментировала слухи о романе с 24-летним хоккеистом

Lite » Звезды 31.10.2018 - 07:25
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Перед этим в прессе сообщали о том, что новый избранник певицы младше нее на 11 лет

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно рассказала о новом романе, прокомментировала слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым. Об этом артистка написала в своем Instagram

Седокова призналась, что в настоящее время у нет парня.

Также она отметила, что была слишком занята новой песней, чтобы комментировать новости последних дней.

"Нет, у меня нет парня. Вы перепутали. У меня есть моя музыка. Пожалуйста, давайте писать об этом", - призвала певица.

Анна Седокова прокомментировала слухи о романе с 24-летним хоккеистом

Скрин: instagram.com/annasedokova

Перед этим в прессе сообщали о том, что новый избранник певицы младше нее на 11 лет.

Миронов играет на позиции защитника и является довольно перспективным игроком. Так, в прошлом году его пригласили играть в НХЛ в клуб "Колорадо", где ему сделали привлекательное карьерное предложение.

Седокова также представила своим подписчикам новую песню.

"Позавчера я не могла больше дышать. После самолета, я приехала в студию и написала ее. Песня, которая родилась из самой странной любви. Она родилась и стало легче. Спасибо за помощь Ростику Халикову, - рассказала Анна.

Видео: instagram.com/annasedokova

Как сообщалось ранее, певица Анна Седокова поделилась с поклонниками снимком в новом образе

Также Анна Седокова опубликовала видео в соцсети о том, как проводит время с детьми и пост с ответом на упреки недоброжелателей.

Также мы писали о том, что Седокова рассказала, какой мужчина должен быть рядом с ней.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Анна Седокова
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