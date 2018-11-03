"І це мама трьох дітей?": Седокова з соковитими кавунами "вразила" соцмережу

Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Знімок співачки викликав шквал емоцій у передплатників

Відома українська співачка Анна Седокова, яка нещодавно розповіла про свій "заборонений" кліп, показала нове фото з відпочинку. Зазначимо, що зірка знаходиться в ОАЕ. Виконавиця у відвертому купальнику, який оголює груди, сидить на шезлонгу поруч з тарілкою кавуна.

Знімок викликав неоднозначну реакцію з боку передплатників. Деякі вважають, що фото занадто вульгарна, інші ж переконані, що Анна - красуня.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Що за порнушка на кожному фото пішла в вас. Скоро і інста заблокує Аню. Ганнуся, вистачить, будь ласка. Вами діти захоплюються, а ви їм тіті показуєте. І мені ви дуже подобаєтеся...АЛЕ.....в пристойних вихованих сім'ях табу", - написала elenavladimirovna1.

"Шикарні груди в тебе", - зазначив dim0512.

"У вас сосок видніється, пардон", - прокоментував valeros1979.

"Аня, серйозні чоловіки воліють серйозних і скромних жінок. А ви занадто себе виставляєте, крім цицьок і жопки немає нічого. Так і будуть вас матросить і кидати. Задумайтеся. Хоча репутація ваша вже зіпсована...", - написала tc.yulia.

"Які ж у тебе милі форми", - упевнений yaroslavchernai.

"Це мама трьох дітей?" - запитала lena77.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Фото: Анна Седокова на відпочинку в ОАЕ (instagram.com/annasedokova)

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим і зізналася, що в даний час немає хлопця.

Перед цим Седокова рассказала, якого чоловіка хоче бачити поряд з собою. Артистка стверджує, що головне у стосунках - це увага і турбота.