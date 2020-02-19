"Досить їсти і не товстіти!" Струнка Леся Нікітюк показала, як порушує дієту в Берліні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча поділилася апетитним фото з італійського ресторану

Леся Нікітюк може похвалитися високим зростом і при цьому досить стрункою фігурою, яку вона із задоволенням демонструє в стильних нарядах і купальниках. Нещодавно телеведуча розсекретила всі свої параметри і жартома попросила поменше звертати уваги на її зріст, адже вона кожен день чує про те, яка ж вона висока. До речі, зріст зірки становить 180 сантиметрів. При цьому Леся відома любителька смачно поїсти і нерідко показує в мережі, чим ласувала на цей раз.

Зараз артистка перебуває у Берліні, де не упустила випадку відправитися в справжній італійський ресторан. У своєму Instagram Нікітюк поділилася апетитним кадром, на якому вона з насолодою їсть пасту. Знаменитість одягнена в білу сорочку, а на обличчя нанесла мінімальний нюдовий макіяж.

Всупереч своєму звичаю, Леді Ле ніяк не стала підписувати знімок.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники теледіви тут же засипали її коментарями, при цьому багато хто цікавиться, як їй вдається так багато їсти і не поправлятися і навіть жартома називають її відьмою.

Леся всі тікі жре, та луки міняе. Від лафа

Смачного! Їжте на здоров'я, ато худа, як трясця!

Вистачити жерти і не жирніти))) вєдьма чи шо?!

Постійно їсть, постійно)...

Як можна їсти і не поправлятися і бути такою стпойной???

Роскішна білявка

Красива

Чарівна красуня Леся

У де очі живі! Звичайно, макарони мабуть ще з м'ясом. Потім знову пів року тільки в одязі

Смачного)

Їсть і не товстішає. Що за людина?!

Обжоркіна Леся Іванівна.

А як же фігура, Лесюнь ?)

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала яскравий образ у червоній водолазці з помітним макіяжем очей і поділилася враженнями від походу на всесвітньо відоме циркове шоу.