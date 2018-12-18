"Хватило на минуту": украинская ведущая решилась на экстремальный эксперимент

Фото: Маричка Падалко (instagram.com/marichkapadalko)

Маричка Падалко призналась, как укрепляет свой иммунитет

Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая переплыла Босфор вместе с мужем, показала, как закаляется, бегая босиком по снегу. Видео своих экстремальных процедур она разместила на страничке в Instagram.

"Проверила на себе совет доктора Оксаны Скиталинской, как "укрепить иммунитет зимой" - закаляться бегом по снегу босиком. Первый раз меня хватило на одну минуту. Правда, этому предшествовали "горячие" 10 км туда и обратно в соседнее село. Скажу, что после снега, душ, как никогда, теплый, настроение, как всегда, радостное. И нужен покой перед тем, как начать делать "бальную" прическу ребенку на конкурс", - поделилась своими впечатлениями Падалко.

Маричка Падалко (фото:instagram.com/marichkapadalko)

Подписчики ведущей восхитились ее мужеством, отметив, что также практикуют подобные приемы для закаливания организма.

"Какая Вы молодец!", "Класс! Я тоже это попробовала. Это действительно дает заряд энергии и позитивных эмоций", "Маричка, Вы очень смелая! Восхищаюсь. Я бы не смогла", "Молодец. Это здоровье", - писали впечатленные комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/marichkapadalko)

Ранее Маричка Падалко назвала три веские причины, почему стоит бегать зимой на улице.

Также Маричка Падалко поделилась впечатлениями от путешествия с семьей на свою родину, в Полтаву. Телеведущую впечатлили изменения, произошедшие в городе за последние годы.